Al via ScienzaInsieme | l' alleanza italiana per la divulgazione scientifica

Al via “ScienzaInsieme” - nasce l’alleanza italiana per la divulgazione scientifica : Prende il via oggi ufficialmente “ScienzaInsieme”, la prima iniziativa nazionale di divulgazione scientifica dei principali enti di ricerca italiani: ASI, CINECA, CNR, ENEA, INAF, INFN, INGV, ISPRA e le Università “La Sapienza” di Roma e della Tuscia di Viterbo lavoreranno insieme con l’obiettivo di promuovere un modello di comunicazione che abbina rigore scientifico e condivisione della conoscenza. All’inaugurazione, in programma oggi a Roma, ...