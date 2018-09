: Accoltella e uccide bimbo durante lite - NotizieIN : Accoltella e uccide bimbo durante lite - TelevideoRai101 : Accoltella e uccide bimbo durante lite - Ultima_Notizia : #Belgio , paura al ristorante: un uomo accoltella e uccide due donne -

Un bambino di un anno è stato ucciso dal padre che lo ha colpito con un coltello. Sarebbe successounatra l'uomo e la sua compagna nella loro abitazione a Scarperia, un Comune nel Mugello (Firenze). L'uomo ha 34 anni, pregiudicato, programmatore informatico. La donna, 30 anni, impiegata, è stata ferita alla testa e agli arti: ora è ricoverata in ospedale. L'uomo è stato trovato in casa sotto choc. E' stato portato in caserma a Borgo San Lorenzo ed è in stato di fermo.(Di venerdì 14 settembre 2018)