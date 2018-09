Accadde oggi – 15 settembre 1965 | l’Inter vince la Coppa Intercontinentale ...

Accadde oggi - 13 settembre 1981 : l’esordio in Serie A di Roberto Mancini : 1/10 Gian Mattia D'Alberto / LaPresse ...

Accadde oggi - 12 settembre 1993 : l’esordio in Serie A di Alex Del Piero : 1/12 Filippo Alfero ...

Accadde oggi - 9 Settembre 2006 : esordio in Serie B della Juventus [FOTO] : 1/16 Filippo Alfero ...

Accadde oggi - George Weah e il 'coast to coast' contro il Verona : Da sempre legato al suo Paese, l'ex centravanti ha intrapreso la carriera politica appena dopo aver lasciato il mondo del calcio. Infatti, prima di essere eletto lo scorso inverno, Weah si era ...

Accadde oggi : l’8 settembre 1943 l’armistizio di Badoglio : L’8 settembre 1943 , con un comunicato letto alla radio alle ore 19:42 il maresciallo Pietro Badoglio informa gli italiani dell’armistizio raggiunto con gli alleati il 3 settembre a Cassibile. In assenza di direttive, quel che resta dell’esercito italiano si disgrega. L'articolo Accadde oggi : l’8 settembre 1943 l’armistizio di Badoglio sembra essere il primo su Meteo Web.

Accadde oggi – 07/09/1893 : nasce il Genoa Cricket and Football Club [VIDEO] : Esattamente 125 anni fa, la sera di giovedì 7 settembre 1893, in Via Palestro a Genova si iniziò a scrivere la storia del Genoa, la più antica società del calcio italiano. La comitiva inglese firmataria dell’atto di nascita del Grifone era guidata da Charles Alfred Payton, futuro baronetto dell’Impero Britannico e Console generale della Regina Vittoria a Genova. La sede dove fu realizzato l’atto di nascita, infatti, fu ...