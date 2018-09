Absentia 2 su Amazon Prime nel 2019 | trama e cast dei nuovi episodi della serie con Stana

Absentia 2 : rinnovata per la seconda stagione | Amazon Prime Video : Absentia 2 ci sarà. rinnovata la serie Tv thriller di Amazon Prima Video con protagonista Stana Katic. Ottimo traguardo per la Kate di Castle, scomparsa dal piccolo schermo in seguito alla chiusura dello show con Nathan Fillion. Ora si pensa a riportare in vita il suo nuovo personaggio. Absentia 2 riattiverà una trama già conclusa nel primo capitolo e accende le speranze dei fan che contavano sul rinnovo. Absentia 2: Stana Katic ritorna nella ...