Aaron Paul in Westworld | ingresso a sorpresa nella serie HBO

L'attore Aaron Paul farà parte del cast della terza stagione della serie tv "Westworld" : L'attore Aaron Paul, famoso soprattutto per il ruolo di Jesse Pinkman in Breaking Bad, farà parte del cast della terza stagione della serie tv di HBO Westworld: lo ha scritto Hollywood Reporter, solitamente molto affidabile sulle notizie del cinema e della televisione

Comic-con 2018 : e Aaron Paul trasforma la figlia in «Breaking Bad» : Continuano le celebrazioni per Breaking Bad. A dieci anni dal debutto della serie cult di AMC, il cast formato da Bryan Cranston, Aaron Paul, Anna Gunn, Dean Norrisi si è prima ritrovato insieme con Entertainment Weekly, che li ha (ri)uniti in cover a fine giugno. Poi, solo Cranston e Paul, hanno dato vita a un esilarante sketch divenuto virale, che li ha visti ritornare sul set a quattro ruote per beneficenza (guardate qui). LEGGI ...

Da Breaking Bad al San Diego Comic-Con 2018 a Bryan Cranston e Aaron Paul come Walter e Jesse? Sì - ma beneficenza (video) : Dopo la reunion, il cast di Breaking Bad al San Diego Comic-Con 2018 festeggia i suoi primi dieci anni dalla messa in onda. Gli attori hanno incontrato il pubblico in un panel esclusivo che racchiude anche i personaggi di Better Call Saul, lo spin-off della serie giunto alla sua quarta stagione. I fan chiedono a gran voce un reboot, ma ci sarà, prima o poi, questa possibilità? Una chicca dal panel: Aaron Paul è apparso sul palco portando con sé ...

Breaking Bad - video-reunion tra Bryan Cranston e Aaron Paul per beneficenza : Come passano in fretta dieci anni. Lo sanno bene i protagonisti di Breaking Bad (che ormai è di culto ma ci sono almeno otto cose che sanno solo in pochi), che veniva trasmesso per la prima volta sulle tv americane nel 2008, per poi terminare nel 2013. Tutto il cast si è già ritrovato per il decennale della serie ma solo Bryan Cranston e Aaron Paul, in un nostalgico tête-à-tête, hanno realizzato un video di raccolta per Omaze, associazione ...