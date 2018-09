A Verona con Baglioni lo spettacolo è totale

Baglioni torna Al Centro - all'Arena di Verona celebra i suoi 50 anni di musica con la prima tappa del Tour : Claudio Baglioni comincia così il suo nuovo Tour, partendo dal palcoscenico di Verona, con diretta su Rai Uno domani sera, ore 21.05 ,. Non un concerto qualsiasi, quello che porta dal vivo. E non solo ...

Gay : Verona - il 21/09 l’Università ripropone convegno sui richiedenti asilo : Verona, 14 set. (AdnKronos) – Si terrà il 21 settembre, a partire dalle 9.30 nell’aula magna del palazzo di Giurisprudenza in via Carlo Montanari, 9 a Verona, la giornata di studio ‘richiedenti asilo, identità di genere e orientamento sessuale”, che era stato messo in calendario inizialmente a giugno e poi rinviato per le proteste dei gruppi di estrema destra. I contenuti scientifici della giornata sono stati ...

Gay : Verona - il 21/09 l’Università ripropone convegno sui richiedenti asilo (2) : (AdnKronos) – Sarà il rettore Nicola Sartor ad aprire l’appuntamento. seguiranno gli interventi di Donata Gottardi, direttrice del dipartimento di Scienze giuridiche e Luigina Mortari, direttrice del dipartimento di Scienze Umane. ‘Con la riprogrammazione di questa giornata di studi – spiega Sartor – annunciata nelle note stampa di maggio scorso, il nostro ateneo conferma la volontà di garantire la libertà di ...

Gay : Verona - il 21/09 l'Università ripropone convegno sui richiedenti asilo (2) : (AdnKronos) - Sarà il rettore Nicola Sartor ad aprire l’appuntamento. seguiranno gli interventi di Donata Gottardi, direttrice del dipartimento di Scienze giuridiche e Luigina Mortari, direttrice del dipartimento di Scienze Umane. “Con la riprogrammazione di questa giornata di studi - spiega Sartor

Gay : Verona - il 21/09 l'Università ripropone convegno sui richiedenti asilo : Verona, 14 set. (AdnKronos) - Si terrà il 21 settembre, a partire dalle 9.30 nell’aula magna del palazzo di Giurisprudenza in via Carlo Montanari, 9 a Verona, la giornata di studio “richiedenti asilo, identità di genere e orientamento sessuale”, che era stato messo in calendario inizialmente a giugn

Gay : benzina contro coppia aggredita ad agosto a Verona : Verona, 14 set. (AdnKronos) - Nuova aggressione ai danni di una coppia gay di Verona già vittima di un’aggressione a sfondo omofobo lo scorso agosto in Piazza Bra, quando i due furono picchiati da un gruppo di persone perché si stavano tenendo per mano. La notte scorsa i due sono stati svegliati in

Serie B - giudice sportivo : sconfitta a tavolino 0-3 per Cosenza-Verona : Il giudice sportivo della Serie B ha punito il Cosenza con la sconfitta per 0-3 a tavolino nella partita casalinga contro il Verona, valida per la seconda giornata del campionato cadetto e rinviata l'...

Verona - coppia gay aggredita per la seconda volta : “Benzina lanciata in faccia”. Svastiche all’ingresso di casa : Ad agosto la denuncia dell’aggressione con insulti e schiaffi in piazza Bra, di fronte all’Arena di Verona. Due notti fa l’attacco con la benzina a casa e le Svastiche disegnate sul muro. Angelo e Andrea, coppia omosessuale di Verona ha subito due aggressioni omofobe in un mese: “Abbiamo paura, non vogliamo tornare in quella casa”, hanno dichiarato. Sul muro e sul marciapiede della loro villetta di Stallavena, ...

Cosenza-Hellas Verona 0-3 - sconfitta a tavolino per il club calabrese : “Il giudice sportivo si è espresso stamani in merito alla gara dello scorso 1 settembre tra Cosenza ed Hellas Verona, non disputata a causa delle condizioni del terreno di gioco dello stadio San Vito-Marulla – è scritto nel comunicato – letto il rapporto dell’arbitro, unitamente alla allegata riserva scritta di reclamo effettuata dalla Società Hellas Verona e al supplemento di rapporto, documenti in cui si evince che è ...

Serie BKT - Cosenza ko a tavolino con il Verona per le condizioni del campo : Il giudice sportivo si è espresso stamani in merito alla gara dello scorso 1 settembre di Serie BKT tra Cosenza ed Hellas Verona L'articolo Serie BKT, Cosenza ko a tavolino con il Verona per le condizioni del campo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Verona - benzina contro coppia gay : è la seconda aggressione in un mese - : Lo scorso agosto i due uomini, sposati in Spagna tre anni fa, erano stati insultati e presi a schiaffi in centro. Due notti fa, invece, hanno trovato una persona sul pianerottolo di casa che gli ha ...

Blitz omofobo a Verona : di notte entrano nel palazzo e aggrediscono coppia con la benzina : Sui muri esterni dell'abitazione e sull'auto parcheggiata disegnate svastiche e frasi minacciose che recitavano: "Culatoni bruciate. Vi metteremo tutti nelle camere a gas". La coppia, sposata in Spagna, già vittima di aggressioni in piazza e lettere intimidatorie fatte recapitare alla loro abitazione.Continua a leggere

Verona - aggressione omofoba con la benzina. «Vi metteremo nelle camere a gas» : #TwoMenKissing, su Twitter le foto contro l'omofobia #TwoMenKissing, su Twitter le foto contro l'omofobia #TwoMenKissing, su Twitter le foto contro l'omofobia #TwoMenKissing, su Twitter le foto contro l'omofobia #TwoMenKissing, su Twitter le foto contro l'omofobia #TwoMenKissing, su Twitter le foto contro l'omofobia #TwoMenKissing, su Twitter le foto contro l'omofobia #TwoMenKissing, su Twitter le foto contro l'omofobia #TwoMenKissing, su ...

Dopo botte e insulti la benzina : seconda aggressione in un mese per coppia gay di Verona : "Siamo spaventati" : insulti e botte in piazza Bra a Verona ad agosto; nella notte il lancio di benzina sul pianerottolo di casa. "Ora siamo davvero spaventati", ha commentato la coppia gay finita nel mirino di alcuni ...