A un mese dal crollo | parla Davide Capello | ' Ringrazio Dio ogni giorno per essere vivo'

Un mese dalla tragedia di ponte Morandi : Il cedimento del viadotto ha sconvolto gli italiani, ma i genovesi sono stati capaci di alzare la testa e guardare al futuro

Savona - i vigili del Fuoco raccontano ponte Morandi a un mese dal disastro | : Il Comando provinciale dei vigili del Fuoco di Savona, impegnato nei soccorsi sul ponte Morandi, ricostruisce la tragica giornata di martedì 14 agosto

Genova - a un mese dal crollo il governo risponde con un decreto inutile : (Foto: ANDREA LEONI/AFP/Getty Images) Il governo giallobruno si presenta a Genova a mani vuote. Con un decreto approvato in Consiglio dei ministri “salvo intese con gli enti locali”, mai ascoltati sui provvedimenti proposti né sui nomi di chi dovrà gestire demolizione e ricostruzione. Alla prima crisi della sua pur breve storia l’esecutivo debole risponde debolissimamente, spedendo oggi il presidente del Consiglio Giuseppe Conte con un guscio ...

A un mese dal crollo - Genova ricorda le 43 vittime del Ponte Morandi : A un mese dalla tragedia del crollo di Ponte Morandi, Genova si ferma per ricordare le 43 vittime: due i momenti di celebrazione, organizzati da Regione Liguria e Comune di Genova. Alle 11:36, ora esatta del crollo, la città si fermerà per un minuto di silenzio in memoria delle vittime. Previsti annunci sonori e visivi nelle stazioni: tutti i treni fermi fischieranno, le campane delle chiese e le sirene del porto suoneranno. Le bandiere del ...

Rai - palinsesto speciale a un mese dalla tragedia di Genova : Ad un mese esatto dal crollo del Ponte Morandi a Genova, la Rai ricorda il tragico evento con una programmazione speciale Venerdì 14 settembre – ad un mese esatto dal crollo del Ponte Morandi a Genova, la Rai ha deciso di ricordare la terribile tragedia con una programmazione speciale e approfondimenti. Da “UnoMattina” ad “Agorà“, dallo speciale del TG1, tutti, ma proprio tutti i programmi delle reti Rai ...

Crollo del ponte Morandi - Genoa e Sampdoria insieme a un mese dalla tragedia : Rappresentare la città "Noi rappresentiamo la città di Genova nel mondo del calcio, dobbiamo essere i primi a far capire che la città soffre ma che reagisce come ha sempre fatto", è il messaggio ...

Un mese dal crollo - Genova ricorda morti : 21.46 Domani, a un mese dal crollo del ponte Morandi, Genova si ferma per ricordare le 43 vittime e celebra la forza di una città che non si arrende: due i momenti di celebrazione, organizzati da Regione Liguria e Comune di Genova. Alle 11.36,ora esatta della tragedia,la città si ferma per un minuto di silenzio. I treni fischieranno, le campane delle chiese e le sirene del porto suoneranno.Bandiere in segno di lutto.Poi, alle 17.30 ...

Un mese dal crollo del ponte Morandi di Genova : 43 morti - 258 famiglie sfollate - 21 indagati. La videoscheda : Ad un mese esatto dalla tragedia di ponte Morandi venerdì 14 settembre è il giorno del ricordo. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte nel pomeriggio è atteso nel capoluogo ligure per partecipare alla cerimonia prevista dalle istituzioni in piazza De Ferrari. Una lunga giornata per ricordare le 43 vittime del crollo del ponte, che inizia dal mattino alle 11,36 con un minuto di silenzio in Val Polcevera: cittadini, sfollati della zona ...

Un mese dal crollo del ponte Morandi - la programmazione di Sky : Ad un mese dal crollo del ponte Morandi di Genova, in cui hanno perso la vita 43 persone e che ha lasciato una profonda ferita nel cuore della città, Sky proporrà contenuti speciali e approfondimenti dedicati alla città di Genova, ricordando il suo dramma ma anche i suoi tanti talenti sportivi e artistici. Grande attenzione all’attualità, con Sky TG24 che approfondirà i differenti aspetti della tragedia con una programmazione dedicata durante ...

Un mese dal crollo del ponte Morandi - la programmazione di Sky Tg24 : Ad un mese dal crollo del ponte Morandi di Genova, in cui hanno perso la vita 43 persone e che ha lasciato una profonda ferita nel cuore della città, Sky proporrà contenuti speciali e approfondimenti dedicati alla città di Genova, ricordando il suo dramma ma anche i suoi tanti talenti sportivi e artistici. Grande attenzione all’attualità, con Sky Tg24 che approfondirà i differenti aspetti della tragedia con una programmazione dedicata durante ...

Non c'è accordo sul decreto Genova a un mese dal crollo del ponte. In Cdm solo un esame preliminare : L'accordo non c'è ancora. E se sarà raggiunto, potrebbe essere al ribasso. Le tante bozze che circolano del decreto legge su Genova vengono modificate di ora in ora, di minuto in minuto. A Consiglio dei ministri in corso, iniziato con ritardo, nessuno tra i ministri ha la certezza che il provvedimento, che dovrebbe dare il via alla ricostruzione del ponte Morandi e mettere nero su bianco gli aiuti alla popolazione, sarà ...

Crollo Genova - l'attesa degli sfollati a un mese dalla tragedia : Genova, askanews, - "La situazione è ancora in divenire. Molti hanno già individuato una sistemazione alternativa e si sono ricollocati autonomamente, alcuni hanno opzionato case del Comune e molti ...

