A tutto mecha nel trailer e nel video gameplay di Daemon X Machina

eurogamer

(Di venerdì 14 settembre 2018) Se eravate alla ricerca di un po' di sana dose di azione aabbiamo delle buonissime notizie per voi. L'esclusiva Switch,, si mostra inil proprio splendore all'interno di un nuovoe di un nuovo. Per chi non lo sapesse, aha lavorato un team di veterani come il producer di Armored Core 2 e 3, Kenichiro Tsukuda, affiancato dal character designer di No More Heroes e Fire Emblem, Yusuke Kozaki. Tuttavia il più grande nome coinvolto è probabilmente quello di Shoji Kawamori, che non solo ha lavorato sulla serie Armored Core ma ha anche progettato centinaia diper serie di anime come Macross.Per il momentonon ha ancora una data di uscita precisa ma una generica finestra di lancio: il 2019. Siete interessati a questo progetto a base di?Read more…