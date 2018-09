A tutto check | 10 camicie a quadri per l’autunno

gqitalia

(Di venerdì 14 settembre 2018) Tanti modi per definirla, tartan, scozzese, a, etc… La stampaanche quest’autunno-inverno veste le più bellecasual. Predilette da chi ama i look in stile british, country, preppy… il tessuto scozzese mette tutti d’accordo. Abbiamo selezionato per voi 10da indossare durante la nuova stagione ormai alle porte. Divertente il modello patchwork di Harmont&Blaine sui toni del blu e dell’azzurro (tonalità scelte anche da Massimo Dutti) mentre i colori tipicamente autunnali li ritroviamo nel modello firmato Aspesi e in quello di Sandro, che sceglie il cammello. Se siete delle persone tradizionaliste e amanti del classico, ecco per voi il modello di Ralph Lauren in popeline di cotone leggero con uno dei motivi più rappresentativi dello stile. Naturalmente non poteva poi mancare il brand che di questa stampa ha fatto il suo segno ...