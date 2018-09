A spasso con coltello e noccoliera | denunciato dai Falchi a 14 anni

Roma - a spasso con il cane è aggredito da una famiglia di cinghiali : Sono stati visti passeggiare indisturbati per le strade della citta' senza alcuna paura degli uomini, nei giardini pubblici a bivaccare, dormire o cercare cibo, magari attirati dalla spazzatura: i Roma ni, soprattutto quelli che abitano nelle zone a ridosso di parchi e aree naturalistiche, sono costretti a convivere con i cinghiali . Ma ora nella Capitale c'è una vera e propria emergenza sicurezza e non a causa di furti e rapine, ma di animali ...

Roma - a spasso con il cane è aggredito da una famiglia di cinghiali : Sono stati visti passeggiare indisturbati per le strade della città senza alcuna paura degli uomini, nei giardini pubblici a bivaccare, dormire o cercare cibo, magari attirati dalla spazzatura: i Roma ni, soprattutto quelli che abitano nelle zone a ridosso di parchi e aree naturalistiche, sono costretti a convivere con i cinghiali . Ma ora nella Capitale c'è una vera e propria emergenza sicurezza e non a causa di furti e rapine, ma di animali ...

Far Cry 5 : un video analizza la seconda espansione A spasso su Marte : Ubisoft ha da poco pubblicato il secondo DLC del suo Far Cry 5, A Spasso su Marte, e sulle nostre pagine è già disponibile una approfondita recensione. Ma se siete in cerca di dettagli tecnici, ecco arrivare puntuale la video analisi di Digital Foundry.Stando a quanto riportato dalla redazione britannica, in questa nuova espansione di Far Cry 5 si notano alcuni importanti miglioramenti rispetto al gioco base.Molto si deve alla nuova ...