A Parco Egeria vanno in scena fritti d’autore | birra artigianale e spettacoli di

(Di venerdì 14 settembre 2018) Aind’autore,di “beer-lesque” Il 21, 22 e 23 settembre, nello storicosull’Appia Antica, appuntamento con il “Tutto fritto festival”:, street food,di burlesque È una celebrazione del fritto in tutte le sue declinazioni, con le migliori proposte dalla Capitale e dalla provincia, quella in programma venerdì 21, sabato 22 e domenica 23 settembre aldi Roma, in un appuntamento nel verde del comprensorio regionale dell’Appia Antica. Il “Tutto Fritto Festival” è un grande villaggio della frittura, organizzato da Federico Feliziani in collaborazione con Roma Food Porn, durante il quale alla croccantezza delle creazioni dei maestri dell’olio caldo si accompagneranno la piccantezza del burlesque e la freschezza di una selezione di birre artigianali di ...