A Napoli c’è una vera macchina del tempo

Meg : «Gli anni ’80 non sono stati un bel periodo a Napoli c’era la speculazione edilizia - l’eroina e il terrorismo» : MEG firma la colonna sonora ed è voce narrante del film documentario di Francesco Patierno “Camorra“, presentato domenica 2 settembre all’interno dell 75° edizione del Festival del Cinema di Venezia e che andrà in onda domani, martedì 4 settembre, su Rai3 in seconda serata. All’interno anche il brano inedito “Corona di Spine“, che la cantautrice ha scritto ispirata dal materiale di repertorio delle teche ...

Disastro Napoli (dopo il flop Roma) - l’anti-Juve forse non c’è! : Napoli sconfitto a Marassi da una super Sampdoria, la Juventus acquisisce già un vantaggio dopo sole tre partite di campionato Tutti alla ricerca dell’anti-Juve in questa stagione di Serie A. Dapprima è stato assegnato tale ‘titolo’ all’Inter, club che è partito malissimo in campionato acquisendo un bel distacco già dopo 3 giornate. Successivamente si è pensato che la Roma potesse impensierire i bianconeri, ma la ...

Dall’esperienza al Bayern a quella al Napoli - Ancelotti sincero : “sto cercando di lavorare su quello che c’è di buono qui” : Carlo Ancelotti spiega il suo lavoro al Napoli ai giornalisti e chiarisce le circostanze che l’hanno visto andare via dal Bayern Monaco “Bisogna sempre tenere in considerazione ciò che è stato fatto, il livello di conoscenza dei giocatori. E poi ogni allenatore ha le proprie idee, bisogna cercare poco a poco di portarle, senza buttare via ciò che di buono è stato fatto nel passato. Poi la cosa più importante è considerare le ...

Armi e droga sequestrati a Napoli : c’è anche una pistola-telefonino : Armi e droga sequestrati a Napoli: c’è anche una pistola-telefonino I carabinieri hanno rinvenuto nel quartiere di San Pietro a Patierno 25 chili di stupefacenti e un arsenale: la pistola con l’aspetto di un cellulare, una semiautomatica calibro 22, è particolarmente pericolosa perché all’apparenza ...

Milan - due “nuovi” in campo a Napoli ma c’è ancora un dubbio… : Milan pronto per la trasferta di Napoli che inaugurerà il campionato dei rossoneri dopo il rinvio della gara contro il Genoa Il Milan prepara la delicata sfida contro il Napoli di sabato sera. Di certo Gattuso avrebbe preferito testare la squadra in un incontro differente in casa contro il Genoa, ma il crollo del ponte Morandi ha negato ai rossoneri questa possibilità. Adesso l’esordio sarà contro il Napoli dell’ex Ancelotti, ...

Napoli-Milan - seconda giornata Serie A : data - programma - orari e tv. Come seguire la partita : c’è la diretta su Dazn! : Sabato 25 agosto si giocherà Napoli-Milan, big match della seconda giornata della Serie A 2018-2019. Allo Stadio San Paolo andrà in scena una partita molto accesa e particolarmente sentita tra le due squadre, ricca davvero di tanti significati e che potrebbe avere già una certa importanza in ottica campionato. Questa è la sfida degli ex: Carlo Ancelotti ora siede sulla panchina dei partenopei dopo aver vinto tutto con i rossoneri, Gonzalo ...

Probabili formazioni Lazio-Napoli - Serie A 2018-2019 : sfida Insigne-Immobile - c’è Milinkovic-Savic! : Sabato 18 agosto (ore 20.30) si giocherà Lazio-Napoli, secondo anticipo della Serie A 2018-2019. Si preannuncia grande spettacolo allo Stadio Olimpico di Roma per un big match già importante in ottica classifica generale. Carlo Ancelotti debutta sulla panchina degli azzurri e proverà a lottare per lo scudetto, Simone Inzaghi prosegue la propria avventura nella capitale dopo aver ottenuto ottimi risultati. Si prevedono 30mila spettatori, cifra ...

Prima giornata Serie A 2018-2019 : Lazio-Napoli - come vederla in diretta tv e streaming? C’è l’esclusiva Dazn : data - programma - orario d’inizio : Lazio-Napoli è l’anticipo serale della Prima giornata della Serie A 2018-2019. Il massimo campionato italiano di calcio scatterà sabato 18 agosto e andrà subito in scena un big match davvero imperdibile: alle ore 20.30 il fischio d’inizio della super sfida tra gli ambiziosi biancocelesti che potranno contare sull’apporto del proprio pubblico e gli azzurri di Carlo Ancelotti che vanno a caccia del sogno scudetto. Si preannuncia ...

Napoli - il racconto dello zio del senegalese ferito : “C’è un clima d’odio alimentato dal governo. Noi brave persone” : “È mio nipote ed è un bravo ragazzo, un lavoratore. Io ero appena uscito dalla moschea e ho visto un suo amico correre mentre chiedeva aiuto. Sono arrivato sul posto e l’ho trovato a terra pieno di sangue. Lui ricorda solo questi due italiani che gli hanno sparato da uno scooter. Nel paese c’è un clima di odio contro gli immigrati che viene alimentato dal governo”. Così Omar Ndyaie, zio del ragazzo a cui hanno sparato ...

Napoli - c’è l’offerta per Guillermo Ochoa : Guillermo Ochoa potrebbe essere il nuovo portiere del Napoli, dopo l’infortunio di Meret serve un innesto nel ruolo Il portiere del Messico, Guillermo Ochoa, molto probabilmente cambierà maglia nella prossima stagione, lasciando i belgi dello Standard Liegi. Il portiere di Guadalajara non ha ancora svelato il suo futuro per la prossima stagione, ma il Napoli, secondo quanto riporta la stampa messicana come il Meridiano e Record, ha ...

Serie A - calendario : Ronaldo debutta con il Chievo. Alla 7^ giornata c’è Juve-Napoli e derby Roma-Lazio - alla 9^ Inter-Milan : Cristiano Ronaldo debutta in Serie A al Bentegodi di Verona. I campioni d’Italia della Juventus infatti giocheranno la prima di campionato contro il Chievo. La giornata in programma il 19 agosto offre poi subito uno scontro diretto: Lazio-Napoli. La Roma affronta il Torino in trasferta, l’Inter andrà a Sassuolo mentre il Milan ospiterà il Genoa. Inizio difficile per per Lazio e Napoli che alla seconda giornata trovano rispettivamente la ...

Napoli - presentata la maglia ufficiale 2018/2019/ Foto - c’è il volto di una pantera ruggente : Napoli, presentata la maglia ufficiale 2018/2019. Foto, c’è il volto di una pantera ruggente. L'inedita casacca del club partenopeo, presentat quest'oggi sui social(Pubblicato il Wed, 18 Jul 2018 14:35:00 GMT)

Napoli - Hamsik : “Cina? Non c’erano le condizioni” : “Le offerte ricevute dalla Cina? A maggio ne parlai subito col presidente, ma lui fu categorico: ‘Ma ndo’ vai? Questa è casa tua!’, mi disse. Io avevo già avuto offerte in passato, precisamente due anni fa dopo l’europeo, ma dissi subito di no. Quest’anno si sono ripresentate e mi ero dato come deadline il 9 luglio: se entro l’inizio del ritiro di Dimaro non fosse successo nulla allora avrei ...