A 10 anni dal crack Lehman | cronaca di un terremoto finanziario globale

Roberta Bonanno a Blogo : "Dopo anni di pausa dalla tv sono pronta per Tale e quale show" (VIDEO) : Tra le concorrenti della nuova edizione di Tale e quale show, al via stasera su Rai1 a partire dalle ore 21.25, c'è anche Roberto Bonanno. Si tratta della cantante che prese parte ad Amici di Maria De Filippi nello stesso anno di Marco Carta (che poi vinse il Talent show). Ai microfoni di Blogo l'artista 33enne ha raccontato anche come è nata la sua partecipazione al varietà condotto da Carlo Conti e perché negli ultimi ha fatto perdere le ...

Dopo 37 anni giustizia è fatta per Bosio - ucciso dalla mafia davanti a casa mia : Nella folle notte della seduta fiume sul Milleproroghe a Montecitorio, dove l'arroganza di una maggioranza che ha mostrato ancora una volta scarso rispetto istituzionale l'ha fatta da padrone, una sola notizia è riuscita a riportare un po' di luce: la vicenda processuale dell'omicidio di Sebastiano Bosio, il chirurgo assassinato dalla mafia nel 1981, è giunta finalmente a conclusione.La Cassazione ha respinto il ricorso ...

Dalle montagne russe contro i calcoli renali al cannibalismo che non conviene : assegnati i premi IgNobel 2018 : I premi più pazzi della scienza sono stati consegnati durante la cerimonia che ha avuto luogo al Sanders Theatre...

Lehman 10 anni dopo - Economista : 'politica manipolata dalle lobby' : I timori di oggi sono più politici che finanziari o economici, visti i fondamentali buoni nel mondo industrializzato, secondo Sergio Rossi, professore di macro economia e politica monetaria all'...

Don Pino Puglisi - Papa Francesco a Palermo per i 25 anni dall’assassinio : “Ucciso perché parlava contro la mafia” : Arriverà anche Papa Francesco per ricordare i 25 anni dall’assassinio di don Pino Puglisi. A Palermo c’è attesa per il pontefice. “Dal 1993 a oggi i parroci, le realtà parrocchiali, la chiesa di Palermo, sono stati e sono presenti con lo spirito e il metodo di don Pino Puglisi, mettendosi di traverso alla politica e alla criminalità, oppure ha finito per prevalere un cattolicesimo che non sposta una foglia?”. A porsi la domanda sulle ...

Igor è morto a 14 anni - ucciso dal blackout game. L'appello choc dei genitori : «Attenti ai vostri figli» : Igor Maj è morto a 14 anni, trovato impiccato nella sua cameretta, pochi giorni fa: ora è emerso che il ragazzino, il cui nome è stato diffuso dai genitori in...

Crisi e bolla - trema la finanza. Dieci anni dopo il crac Lehman : 'Il prossimo non nascerà dalle banche' : Era il 15 settembre 2008 quando al 119 di Liberty Street, nei pressi di Times Square, a New York, i dipendenti di Lehman Brothers rincasavano, ma questa volta per lungo tempo. La più piccola tra le ...

Uomo tenta di rapire bambina di 10 anni : salvata dal suo cane : E' accaduto negli Stati Uniti: l'animale si è scagliato contro il malvivente e l'ha messo in fuga.Continua a leggere

Jackson Martinez torna a giocare dopo 2 anni : riparte dal Portimonense : Qualcuno se lo sarà chiesto: "Che fine ha fatto Jackson Martinez?" . Magari in un dialogo tra amici, durante una birra, ripensando ad alcuni colpi mai andati in porto in Serie A. "Quale? Quello ...

Detto Fatto : Rosalinda Celentano torna in tv dalla Guccero dopo anni di assenza : Detto Fatto, ospite di Bianca Guaccero: Rosalinda Celentano. Il ritorno in televisione dopo tanti anni dopo anni di assenza dal mondo della televisione ritorna Rosalinda Celentano, nota attrice e cantante italiana, figlia di Adriano Celentano e Claudia Mori. Ospite di Bianca Guaccero nello studio di Detto Fatto, l'attrice ...

Portogallo - Jackson Martinez ci riprova : riparte dall'ultima dopo 2 anni di stop : Tra il 2012 e il 2015 Jackson Martinez con il Porto aveva segnato quasi 100 gol. Era uno degli attaccanti più ambiti, se lo contendevano diverse big d'Europa, tra cui il Milan. Finì all'Atletico ...

Albano Carrisi : 'Mi fermo - non mi ritiro dalla musica'. Salute - cosa c'è dietro lo stop a 75 anni : Niente ritiro dalle scene. Albano Carrisi smentisce 'categoricamente' la notizia dell'addio alla musica che si era diffusa ieri dopo una sua intervista a Mattino 5 da Federica Panicucci . 'A gennaio ...