6° concerto di J-Ax a Milano dopo 5 sold out | biglietti in prevendita per la nuova data

Irama sarà in concerto per la prima volta al Forum di Milano ad aprile 2019 : Ad annunciarlo è stata Laura Pausini!

DAVID CROSBY/ Il concerto di Milano : ruggito e poesia dell’ultimo hippie : Due date italiane, cominciando da quella di due sere fa, per la leggenda della West Coast DAVID CROSBY, in magnifica forma nonostante i 77 anni. WALTER MUTO(Pubblicato il Thu, 13 Sep 2018 07:12:00 GMT)DAVID CROSBY/ "Lighthouse": tra la West Coast e gli Snarky PuppyCROSBY & NASH/ Come se il tempo si fosse fermato

Laura Pausini senza freni in concerto a Milano. Insulto all'amica : 'Tr...' : Laura Pausini ci ricasca: dopo la 'colorita' espressione rivolta il mese scorso alla collega Beyoncé dal palco del Circo Massimo, 'Mi fai una pippa',, la cantante romagnola ricorre questa volta a un ...

Laura Pausini grida 'tr...' al concerto di Milano : La cantante stupisce ancora durante l'esibizione a Milano di fronte ai suoi fan radunati al Forum di Assago

LAURA PAUSINI - IL SINGOLO "LA SOLUZIONE" SU CANALE 5/ L'imprecazione in concerto a Milano : "Tro**" : LAURA PAUSINI presenta in anteprima questa sera su CANALE 5 il videoclip de 'La soluzione', quarto SINGOLO tratto dal suo ultimo album 'Fatti sentire'.(Pubblicato il Wed, 12 Sep 2018 18:29:00 GMT)

J-Ax in concerto a Milano : lo special guest sarà Dj Jad - l'altra metà degli Articolo 31 : Una grande notizie per tantissimi fan!

Biglietti e scaletta di Laura Pausini a Milano l’11 settembre - penultimo concerto al Forum di Assago : Laura Pausini a Milano stasera, martedì 11 settembre, terrà il terzo dei concerti in programma al Mediolanum Forum di Assago nell'ambito della sua tournée mondiale per Fatti Sentire. Il successo dell'ultimo disco di inediti pubblicato da Laura Pausini continua anche live: dopo i due eventi speciali al Circo Massimo di Roma a luglio, anteprime della tournée in tutto il mondo, la cantante di Solarolo ha fatto il suo debutto sul palco del ...

Paul Kalkbrenner a Milano nel 2019 - unico concerto in Italia : biglietti in prevendita : Paul Kalkbrenner a Milano nel 2019 per un unico concerto Italiano in programma al Fabrique. La data è quella del 16 marzo 2019 quando l'artista approderà nella penisola per esibirsi dal vivo dinanzi ai fan Italiani per l'unico concerto in programma nella penisola per il prossimo anno. I biglietti saranno disponibili in prevendita al prezzo di 25 euro (+ diritti di prevendita), dalle ore 10 di martedì 11 settembre in anteprima esclusiva per ...

You me at six a Milano nel 2019 - un unico concerto in Italia : prezzi dei biglietti in prevendita : You me at six a Milano nel 2019 per un unico concerto in Italia in programma per il mese di febbraio. La data dell'evento è quella del 1° febbraio 2019, la location il Santeria Social Club. Il prezzo dei biglietti per il concerto di You me at six a Milano nel 2019 è pari a 20 euro più diritti di prevendita. La pre-sale verrà aperta alle ore 10.00 di giovedì 13 settembre in anteprima esclusiva per gli iscritti al portale My Live Nation. A ...

Mike Shinoda : il video del commovente omaggio a Chester Bennington durante il concerto di Milano : Ha usato delle parole bellissime anche per i fan <3