33 anni fa usciva Super Mario Bros

(Di venerdì 14 settembre 2018)spegne 33 candeline: il 13 settembre 1985 veniva lanciato in Giappone per la console a 8 bit di casa Nintendo, chiamata in patria Famicom, una delle pietre miliari della scena videoludica moderna.Il titolo ha venduto nella sua sola versione originale in tutto il mondo oltre 40 milioni di copie, rimanendo in testa alla classifica fino al 2006, quando fuato da Wii Sports.Non si contano poi le varie riedizioni, tra cui l"ultima inclusa nel recente Nintendo Classic Mini NES.è stato in pratica il videogioco che ha fatto conoscere al pubblico i giochi di piattaforma a scorrimento orizzontale (side-scrolling platform game) pur non essendone l"inventore: alcuni prima di lui avevano provato, tra cui Pac-Land, ma nessuno aveva avuto un successo così grande e così universale.Successo frutto del perfetto mix che la cartuccia conteneva: i livelli disponibili, ...