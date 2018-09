14ENNE MORTO PER GIOCO BLACKOUT Quando il male rompe il filo che separa la realtà dai

Centinaia al funerale di Igor - il 14ENNE MORTO per un gioco suicida : Erano in Centinaia i presenti al funerale di Igor Maj , il quattordicenne morto impiccato a Milano a causa di un folle gioco che circola online. 'Ho preso in braccio Igor appena nato e ho avuto la ...

14ENNE MORTO a Milano. Il padre : "Non è suicidio - lui vittima di 'blackout' - gioco suicida in Rete" : Il 6 settembre, in un appartamento alla periferia di Milano, un giovane di 14 anni è stato trovato senza vita. Il ragazzino, appassionato di scalate in montagna, come suo padre, si era soffocato con una corda da roccia. Le autorità hanno parlato subito di suicidio salvo poi correggere il tiro dopo le prime indagini: come riporta il Corriere della Sera, infatti, l'adolescente potrebbe aver partecipato ad un "gioco" in rete.Lo ...