Youtube | La TV della nuova generazione

(Di giovedì 13 settembre 2018) Per le nuove generazioni, grandi fruitrici di contenuti multimediali, la televisione rappresenta un mezzo tecnologico ormai obsoleto. Il modo in cui i ragazzi di oggi vivono i programmi televisivi è mediato da computer, tablet e smartphone. In questo modo sono liberi di scegliere cosa vedere, quando e ovunque si trovino. La tv in un certo senso è diventata mobile. La staticità di un tempo che costringeva ad una visione casalinga delle programmazioni televisive è ormai retaggio del passato, almeno per quanto riguarda i giovani. Maggiore artefice di tale rivoluzione è l’avvento di. La piattaforma web nata nel 2005 dall’estro creativo di tre ragazzi, Chad Hurley, Jawed Karim e Steve Chen ha conosciuto fin dagli esordi un tasso di crescita in continuo incremento.ben presto da sito di condivisione di video amatoriali si è trasformato in un fenomeno mondiale per ...