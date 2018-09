Ylenia Carrisi | la testimonianza shock di un suo amico! Albano e Romina nei guai!

uominiedonnenews

(Di giovedì 13 settembre 2018) Si è tanto parlato in questi anni della scomparsa di. In queste ore però un’amico della giovane ha rivelato una verità sconcertante che getta fango sulla famiglia dei cantanti. Il testimone snocciola un retroscena inedito, l’altra faccia della medaglia! Sentite le sue parole agghiaccianti! La scomparsa di: verità o bufala? Le dichiarazioni sconcertanti di un suoIncredibile!è viva e vegeta. L’avrebbe dichiarato poche ore fa un suo amico, Marck Beck il quale ha affermato senza troppi fronzoli che la figlia dei cantanti sta bene, l’ha vista in un bar in Florida, sostenendo nel contempo chestanno mentendo. Per essere precisi, il giovane in questione, riferì queste precise parole anche nel lontano 2007, ma all’epoca dei fatti, nessuno gli prestò ascolto. Lo stesso smentisce la notizia che ...