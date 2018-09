Xylella | il Cnr | “In Europa 42 punti di ingresso | collaboriamo con i matematici per il

meteoweb.eu

(Di giovedì 13 settembre 2018) Pensando alle misure per limitare l’arrivo del batterio della– ormai purtroppo giunto – e di altri patogeni, va tenuto presente che ci sono “42diin” e per fare un confronto “tutto il Cile ne ha solo due”. Certo, vengono svolti “controlli sul legname e altro, ma l’efficacia dei controlli lascia a desiderare, è impossibile controllare tante merci in tantidi”. Lo dice Pierfederico La Notte, ricercatore dell’Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante (Ipsp) del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr) di Bari, in audizione alla commissione Agricoltura della Camera nell’ambito dell’indagine conoscitiva sull’emergenza legata alla diffusione dellafastidiosa nella regione Puglia. Il problema infatti non è certo solo italiano, “non è solo ...