Xbox : Microsoft e AMD collaborano per il cloud gaming : Secondo gli ultimi rumor, la prossima generazione di Xbox è conosciuta internamente con il nome in codice di Scarlett e comprenderà due console, fra cui una basata quasi totalmente sul cloud. A conferma di queste indiscrezioni, emerge quest’oggi che Microsoft e AMD hanno avviato di recente una collaborazione diretta fondata sul famoso quanto discusso cloud gaming che, per chi ancora non lo conoscesse, consiste in un sistema che permette ai ...

Microsoft : moltissimi grandi titoli previsti per Xbox One nelle vacanze invernali : Xbox one non brillerà certo per contenuti esclusivi, ma per l'imminente stagione natalizia Microsoft ha in serbo una serie di uscite che la renderanno ricca di uscite tripla A.Come riporta Gamespot infatti il prossimo mese avremo Froza Horizon 4, e poi fino alla fine dell'anno sarà un assalto di grandi giochi, grazie soprattutto ad una serie di uscite multipiattaforma.Da Call of Duty, Battlefield, Assassin's Creed, Fallout fino a Red Dead ...

Non solo Windows 10 - Microsoft apre le porte ad Alexa anche su Xbox One : Un’indiscrezione lanciata dai colleghi di Windows Central lo aveva già preannunciato e, adesso, con un post sul proprio blog, Microsoft ha ufficializzato il supporto di Xbox One ai dispositivi Echo. Dopo Windows 10, anche su Xbox gli utenti possono quindi utilizzare ora l’assistente AI targato Amazon, oltre ovviamente Cortana che è supportata da tempo, per gestire la propria console. Attualmente la funzionalità risulta abilitata ...

Microsoft si accordò con Ubisoft per avere la versione Xbox One di The Division identica a quella PS4 : Di tutti i giochi che sono stati coinvolti nella controversia riguardante i downgrade grafici nel corso di questa generazione, uno dei casi più famosi è probabilmente quello di The Division di Ubisoft, che fu mostrato come un titolo dal notevole potenziale grafico. La versione finale è risultata molto buona, ma non sono state rispettate tutte le premesse.Perché è successo questo? Secondo un rapporto di VG247, la politica della "console war" ...

Xbox LIVE OFFLINE : Microsoft indaga sul problema : Vi sarete sicuramente accorti dalle 15 ad ora che non tutti i servizi su XBOX LIVE sono accessibili, questo perchè si sono verificato dei problemi non ancora fixati, Microsoft sta lavorando per riportare il tutto alla normalità in tempi brevi. XBOX LIVE OFFLINE: Cosa non funziona A seguire vi riportiamo la lista di tutto ciò che al momento non è funzionante: Acquisti sullo store, riscatto codici o download di App e ...

Microsoft presenta una spettacolare Xbox One X a tema Shadow of the Tomb Raider : Manca davvero poco al lancio di Shadow of the Tomb Raider, il capitolo conclusivo di questa nuova trilogia dedicata a Lara Croft che sarà disponibile per PC, PS4 e Xbox One a partire dal prossimo 14 settembre.Nonostante non si tratti più di un'esclusiva Xbox, Microsoft ha voluto comunque celebrare l'uscita del gioco presentando una spettacolare Xbox One X dedicata proprio alla nuova avventura di Lara. La console vanta un design dettagliatissimo ...

Xbox One X : Microsoft lancia la colorazione White in bundle con Fallout 76 : Grazie ad un accordo commerciale con Bethesda Softworks, Microsoft ha lanciato un bundle di Xbox One X con Fallout 76, il nuovo capitolo della nota serie di videogiochi ambientata in un futuro apocalittico. Il bundle, oltre a contenere al suo interno il titolo appena citato, ha un’altra particolarità ovvero quella di includere in esclusiva la console in edizione Robot White. Come suggerisce il nome stesso è una versione di Xbox One X che, ...

Xbox : Microsoft presenta il controller Elite nella versione White Special : I videogiocatori che attendevano in questi ultimi giorni la presentazione ufficiale dell’Xbox Elite controller 2.0 non sono stati accontentati ma Microsoft ha comunque riservato una novità a riguardo. Se fino a poche ore fa il controller era disponibile soltanto nella colorazione scura, a partire da oggi può essere acquistata anche quella bianca nella sua versione White Special. A livello tecnico non abbiamo nulla di nuovo (compresa la ...

Microsoft annuncia l’Xbox All Access per gli Stati Uniti : La Super Offerta tutto incluso : Microsoft ha ufficialmente annunciato una nuova e interessante iniziativa riservata per ora agli Stati Uniti, si tratta dell’Xbox All Access, a seguire tutti i dettagli. Microsoft annuncia il servizio tutto incluso Il nuovo servizio Xbox All Access tutto incluso di Microsoft, permette ai consumatori di portarsi a casa una Xbox One S o Xbox One X con l’abbonamento al Game Pass pagando 22 o 35 dollari al mese a seconda ...

Microsoft svela la nuova colorazione bianca per l'Xbox Elite Controller : Microsoft introduce oggi una nuova versione del suo popolare Controller Xbox Elite. Mentre molti speravano in un Controller di seconda generazione, rumoreggiato in passato, Microsoft svela il suo Controller Xbox Elite con la nuova colorazione bianca che si abbina alle colorazioni di Xbox One S e Xbox One X.Come segnala The Verge, il Controller aggiornato, precedentemente conosciuto con il nome in codice Washburn, stranamente non includerà il ...

Microsoft : archiviato il progetto di un visore VR per Xbox : A quanto sappiamo Microsoft non si è mai mostrata interessante nel realizzare un visore per la realtà virtuale dedicato alla sua console Xbox One, ma come riporta Engadget in fondo un progetto c'è stato, anche se non è giunto a buon fine.Ci sarebbe stato infatti un progetto per un VR headset per Xbox One in fase di sviluppo, ma il tutto è sfumato in un nulla di fatto per mancanza della tecnologia adatta. Secondo fonti interne a Microsoft, la ...

Microsoft stava lavorando ad un visore VR per Xbox ma ha deciso di annullarlo : Se con Windows Mixed Reality Microsoft ha abbracciato pienamente la realtà virtuale, per quanto concerne le console Xbox One rimane il vuoto assoluto. Quella tra VR e Xbox è una questione discussa da anni ed è evidente che Microsoft ha cambiato idea almeno una volta. Inizialmente, infatti, la compagnia era favorevole tanto è vero che aveva pubblicizzato la One X come realizzato appositamente per la realtà virtuale per poi dichiarare recentemente ...

Microsoft al lavoro su Washburn - un nuovo accessorio per Xbox : Microsoft sarebbe al lavoro su un nuovo accessorio in arrivo per Xbox, riporta TheVerge.Per il momento si conoscono pochissime cose su questa nuova periferica, tra cui il nome in codice "Washburn". Il suo annuncio sarebbe dovuto arrivare in occasione della Gamescom 2018, ma a quanto pare Microsoft ha preferito non svelarla durante la fiera per cui non rimangono che speculazioni al riguardo. Secondo voci di corridoio la nuova periferica avrà un ...

L'obiettivo di Microsoft per la prossima generazione di Xbox : mettere i fan al primo posto : Questa generazione di hardware sta iniziando il percorso graduale verso il tramonto e ci sono già molte voci sulla prossima grande console di Microsoft, con nomi in codice come "Scarlett" che appaiono in rete da qualche tempo.Alla Gamescom 2018, DualShockers ha chiesto al General Manager di Xbox Games Marketing Aaron Greenberg, quali sono i più grandi insegnamenti ricevuti da questa generazione che saranno riportati nella prossima."Penso che la ...