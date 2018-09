X Factor 12 seconda puntata | sui social la petizione per salvare Asia Argento

Diretta X-Factor : su Sky Uno la seconda puntata delle Audition : Oggi, giovedì 13 settembre, andrà in onda la seconda puntata della dodicesima edizione di X-Factor, il talent show firmato Sky Italia e Freemantle e condotto da Alessandro Cattelan. Anche stasera, come la puntata andata in onda sette giorni fa, avremo la possibilità di assistere alle Audition che si sono tenute questa estate in giro per Italia. Sul banco dei giudici vedremo, come sempre, Mara Maionchi, Manuel Agnelli, Fedez e Asia Argento. Come ...