X Factor 12 | Puntata 13 settembre 2018 | Diretta

X Factor 12 | Puntata 13 settembre 2018 | In diretta dalle ore 21 : 15 : Stasera, giovedì 13 settembre, alle 21.15 su Sky Uno andrà in onda la seconda Puntata di X Factor 12-Le Audizioni, condotto da Alessandro Cattelan, presente nel backstage. Come sempre, saranno Fedez, Mara Maionchi, Manuel Agnelli e Asia Argento a scegliere chi saranno i concorrenti più talentuosi ad accedere alla fase successiva di selezioni. TvBlog la seguirà in liveblogging. X Factor 12 -Audizioni | anticipazioni Puntata 13 settembre ...

Diretta X-Factor : su Sky Uno la seconda puntata delle Audition : Oggi, giovedì 13 settembre, andrà in onda la seconda puntata della dodicesima edizione di X-Factor, il talent show firmato Sky Italia e Freemantle e condotto da Alessandro Cattelan. Anche stasera, come la puntata andata in onda sette giorni fa, avremo la possibilità di assistere alle Audition che si sono tenute questa estate in giro per Italia. Sul banco dei giudici vedremo, come sempre, Mara Maionchi, Manuel Agnelli, Fedez e Asia Argento. Come ...

#XF12 – X Factor 12 – Seconda puntata del 13/09/2018 – Seconda parte delle Audizioni del talent di Sky Uno HD. : Secondo appuntamento con le Audizioni della dodicesima edizione di X Factor Italia, il grande talent show targato Sky Uno HD, rete sulla quale va in onda per l’ottava edizione consecutiva. Anche quest’anno, alla guida del programma c’è Alessandro Cattelan, mentre in giuria ci sono Manuel Agnelli, Mara Maionchi, Fedez e (fino al termine delle selezioni) Asia Argento. Il primo appuntamento ha totalizzato 857.000 spettatori e uno ...

Replica X Factor - la prima puntata online e in chiaro su Tv8 : la programmazione : Ritorna l'appuntamento con X Factor 2018: stasera 6 settembre andra' in onda la prima attesa puntata di questa dodicesima stagione del fortunato talent show condotto da Alessandro Cattelan. I quattro giudici di quest'anno si ritroveranno nuovamente dietro al tavolo per fornire il loro verdetto riguardante le esibizioni dei concorrenti che hanno accettato di mettersi in mostra, sperando di essere scelti e di passare al turno successivo. La prima ...

X Factor 2018 : le lacrime e la presenza di Asia Argento inondano la prima puntata di audizioni : Asia Argento La dodicesima edizione di X Factor è partita con una presenza-assenza che ha catalizzato su di sé l’attenzione. Asia Argento, giudice al debutto nella prima giornata di audizioni, è stata al centro della scena padroneggiandola con naturalezza. Ma non c’è da abituarsi, come ha spiegato Alessandro Cattelan, in una clip che ha preceduto la messa in onda della puntata, ai live ci sarà un altro giudice perchè “vogliamo ...

Replica X Factor 12 - 1^ puntata visibile in streaming e in televisione sul canale Tv 8 : E' tornato in onda sui canali Sky l'appuntamento con X Factor, il fortunatissimo talent show condotto da Alessandro Cattelan. Ieri sera è andata in onda la prima puntata di quest'anno, caratterizzata dal debutto di Asia Argento nelle vesti di giurata dopo le clamorose polemiche che l'hanno vista protagonista nel corso delle ultime settimane. Non tutti hanno potuto seguire la prima puntata di ieri in televisione sui canali Sky: da oggi, però, ...

X Factor 12 - le audizioni e lo "strano" debutto di Asia Argento : il meglio e il peggio della prima puntata : La dodicesima edizione del talent show di Sky inizia alla grande: tante le performance da 4 sì, non mancano i no, ma i...

X Factor 12 - prima puntata audizioni : concorrenti promossi e bocciati : Oggi giovedì 6 settembre 2018 alle 21:15 cominicia il primo appuntamento con le audizioni di X Factor che sarà visibile su Sky Uno o su digitale terrestre al canale 311 o 11, X Factor 12 (il venerdì su TV8). La puntata con programma, creato da FremantleMedia Italia, riparte come sempre dallo step di selezioni, sette appuntamenti nelle quali i giurati, Mara Maionchi, Fedez Manuel Agnelli e Asia Argento sceglieranno gli artisti di questa stagione. ...

X-Factor 2018/ Diretta : Seveso Casino Palace con Ricchi e basta (Audizioni prima puntata - 6 settembre) : X Factor 2018, ecco le anticipazioni della prima puntata del 6 settembre dedicata alle audizioni: Asia Argento assente dai Live, tutte le novità della 12esima edizione.(Pubblicato il Thu, 06 Sep 2018 23:12:00 GMT)

X Factor 12 - questa sera la prima puntata. Asia Argento in lacrime - spunta l'ipotesi Grande Fratello Vip : questa sera su Sky Uno l'attesissima puntata di X Factor 12, che come da tradizione partirà con le audizioni dove i giudici Fedez, Mara Maionchi, Manuel Agnelli e Asia Argento selezioneranno i 12 ...

LIVE X Factor 12 - prima puntata audizioni : Asia Argento in giuria : Oggi giovedì 6 settembre 2018 alle 21:15 cominicia il primo appuntamento con le audizioni di X Factor che sarà visibile su Sky Uno o su digitale terrestre al canale 311 o 11, X Factor 12 (il venerdì su TV8). La puntata con programma, creato da FremantleMedia Italia, riparte come sempre dallo step di selezioni, sette appuntamenti nelle quali i giurati, Mara Maionchi, Fedez Manuel Agnelli e Asia Argento sceglieranno gli artisti di questa stagione. ...

X Factor 2018/ Diretta : Elena Piacente fa commuovere la Maionchi (Audizioni prima puntata - 6 settembre) : X Factor 2018, ecco le anticipazioni della prima puntata del 6 settembre dedicata alle audizioni: Asia Argento assente dai Live, tutte le novità della 12esima edizione.(Pubblicato il Thu, 06 Sep 2018 22:04:00 GMT)

X-Factor 2018/ Diretta : Alex Cliff - chi è il concorrente in maschera? (Audizioni prima puntata - 6 settembre) : X Factor 2018, ecco le anticipazioni della prima puntata del 6 settembre dedicata alle audizioni: Asia Argento assente dai Live, tutte le novità della 12esima edizione.(Pubblicato il Thu, 06 Sep 2018 21:40:00 GMT)

X Factor 2018/ Diretta : il comunicato di Cattelan su Asia Argento (Audizioni prima puntata - 6 settembre) : X Factor 2018, ecco le anticipazioni della prima puntata del 6 settembre dedicata alle audizioni: Asia Argento assente dai Live, tutte le novità della 12esima edizione.(Pubblicato il Thu, 06 Sep 2018 21:19:00 GMT)