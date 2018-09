West Nile | un altro morto a Modena | un paziente 60enne ricoverato dal 12 agosto

West Nile - Imola : morto il 77enne ricoverato dal 5 agosto : Un uomo di 77 anni residente a Castel San Pietro Terme (Bologna) è morto questa mattina all’ospedale S. Maria della Scaletta di Imola per complicanze da West Nile. Lo rende noto l’Ausl di Imola precisando che il paziente era ricoverato per il virus della Febbre del Nilo dal 5 agosto scorso. Le condizioni del 77enne si erano aggravate nel corso del ricovero e, negli ultimi giorni, si è reso necessario il trasferimento in area critica ...

Virus West Nile - aumentano i contagi : 25enne ricoverata a Treviso : Continuano ad aumentare i casi di diffusione del Virus West Nile. Il numero delle vittime è salito a 14 in Emilia Romagna, la regione italiana con il maggior numero di morti. Tra le regioni più colpite il Veneto, dove sono morte otte persone. Una giovane di 25 anni si trova ricoverata nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Treviso. Lo ha comunicato la Direzione Sanitaria dell'Ulss 2. La giovane, immunodepressa a causa di una grave ...

Sanità - Verona : al via la disinfestazione straordinaria contro il West Nile : Avviato oggi, con i primi interventi larvicidi effettuati questa mattina nei tombini e caditoie di via Galiano e Porta Palio, il piano straordinario di disinfestazione dalle zanzare, disposto dalla Regione Veneto per arrestare il diffondersi del virus West Nile. Presente durante le operazioni d’intervento la consigliera comunale Laura Bocchi. Il fitto programma di bonifica, che sarà completato in una decina di giorni, riguarderà tutto il ...

Verona è uno dei 9 Comuni ad avere la priorità di intervento sul territorio, in quanto riconosciuto in classe 1, ossia la fascia di chi ha registrato più di 2 contagi. La Regione, infatti, ha stanziato fondi per 500 mila euro per coprire le spese che un centinaio di enti locali in Vene

Avviato oggi, con i primi interventi larvicidi effettuati questa mattina nei tombini e caditoie di via Galiano e Porta Palio, il piano straordinario di disinfestazione dalle zanzare, disposto dalla Regione Veneto per arrestare il diffondersi del virus West Nile.

West Nile : 34 casi di contagio nel pordenonese : Continua il monitoraggio in seguito al West Nile, il virus che sta colpendo il Nord Est Italia. In particolare sono complessivamente 34 le persone contagiate dal virus della febbre del Nilo in provincia di Pordenone. Lo ha reso noto il direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda per l’assistenza sanitaria Lucio Bomben. Al termine di un raffronto con le altre Aziende sanitarie del Friuli Venezia Giulia, è emerso che la ...

Un altro morto in Emilia per il virus West Nile trasmesso dalla zanzara tigre : Ottantasette casi di malattia neuro-invasiva, 14 i decessi per West Nile in Emilia-Romagna, (di cui due a Modena, due a Bologna, tre a Ravenna e sette a Ferrara); 65 casi di forme febbrili e 22 casi di infezione senza sintomi in donatori di sangue, questi i numeri della West Nile in regione. Fra gli ultimi decessi comunicati, quello di un 82enne a Modena (deceduto, in verità, il 20 agosto) e di un 78enne a Ferrara. Il 2018 un ...

West Nile : altri quattro casi nel pordenonese : Le verifiche scientifiche hanno portato ad accertare la presenza di almeno altri quattro casi di Febbre del Nilo in provincia di Pordenone. Si tratta di tre pazienti in trattamento per ora non ospedalizzati e un quarto appena guarito. Lo rendono noto l’Azienda per l’Assistenza Sanitaria 5 Friuli Occidentale- Dipartimento di Prevenzione e il Comune di Sesto al Reghena. A seguito del riscontro di questi casi di infezione dovuta al ...

West Nile : 87 casi neuroinvasivi e 14 morti in Emilia Romagna : Il virus West Nile (Febbre del Nilo) in Emilia-Romagna ha fatto registrare “87 casi di malattia neuro invasiva, con 14 decessi (eta’ media 80 anni), 65 casi di forme febbrili, 22 casi di infezione senza sintomi scoperti in donatori di sangue“. Un picco e’ stato rilevato tra il 27 luglio e il 10 agosto e la localizzazione dei casi e’ nelle province di Modena, Bologna, Ferrara e Ravenna. Un quinto dei soggetti colpiti ...

Sanità - Veneto : 174 casi confermati di West Nile - 12 decessi : Ad oggi sono 174 i casi confermati di infezione da virus West Nile in Veneto, mentre si arriva ad un totale complessivo di 281 casi tra confermati e probabili. E’ quanto riporta l’ultimo bollettino della Regione Veneto. “I casi di febbre del Nilo ufficialmente confermati sono stati complessivamente 174 rispetto ai 159 del rilevamento della settimana precedente. Di questi, 120 sono casi con sintomatologia leggera, 54 sono quelli ...

West Nile - 78enne muore nel Ferrarese : salgono a 13 le vittime in Emilia Romagna : La Febbre del Nilo continua a fare paura. È arrivato a tredici il numero delle vittime in Emilia Romagna, la regione italiana con il maggior numero di morti. Il record nel Ferrarese, dove finora i decessi sono stati sette. Viveva a Porporana, infatti, l’ultima vittima: un 78enne morto per le complicanze provocate dal virus, dopo dieci giorni di ricovero nel reparto di Malattie infettive dell’ospedale Sant’Anna. L’uomo aveva avuto in passato ...

West Nile - 82enne muore al policlinico di Modena : Un uomo di 82 anni è morto a Modena, colpito dal virus della zanzara killer, il West Nile. L'anziano era ricoverato al policlinico di Modena dallo scorso 31 luglio, ma il trattamento per il virus era iniziato il 4 agosto, quando i medici avevano riconosciuto l'encefalopatia da West Nile.Il paziente ha avuto "due episodi di polmonite e una successiva sepsi che hanno portato a decesso, avvenuto il 20 di agosto", come osservato dai medici che ...