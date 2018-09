W L' Italia prima puntata 13 settembre 2018 | anticipazioni e diretta

W L’Italia/ Gerardo Greco debutta in prima serata : ospite il ministro Bonafede : W l'Italia, anticipazioni 13 settembre: Gerardo Greco debutta in prima serata su Rete 4 con il nuovo programma di approfondimento. Il ministro Bonafede ospite.(Pubblicato il Thu, 13 Sep 2018 09:05:00 GMT)

Equitazione - Mondiali 2018 : Germania già esplosiva nel dressage - Italia sesta nel reining. Cancellata la prima prova dell’endurance : Il dressage è già una questione praticamente tutta tedesca. La prima giornata dei Mondiali 2018 di Equitazione a Tryon (USA) ha evidenziato la netta supremazia della Germania nella prova individuale e in quella a squadre, che oggi assegnerà le medaglie e i pass olimpici. La migliore prestazione reca il marchio della tedesca Jessica von Bredow-Werndl, che ha subito tenuto fede al suo ruolo di outsider per il podio, conquistando un punteggio di ...

Ancora un primato per l'università di Cagliari : primo ateneo Italiano ad attivare un sap next gen chapter : ... professore associato di economia aziendale - perché offriranno ai nostri studenti la possibilità entrare a diretto contatto con le più avanzate soluzioni tecnologiche nell'ambito dei sistemi ...

SUICIDE SQUAD/ Su Italia 1 in prima tv il film con Will Smith e Jared Leto (oggi - 12 settembre 2018) : SUICIDE SQUAD, il film in onda su Italia 1 oggi, mercoledì 12 settembre 2018. Nel cast: Will Smith, Jared Leto e Margot Robbie, alla regia David Ayer. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Wed, 12 Sep 2018 09:52:00 GMT)

Rete 5G in Italia - Iliad ha vinto la prima asta : suoi 10 megahertz di frequenze : Rete 5G in Italia, Iliad vince la prima asta Rete 5G in Italia, Iliad ha vinto la prima asta: suoi 10 megahertz di frequenze La nuova sfida del settore telefona si gioca nell'ambito della velocità di ...

Grand Tour d'Italia - puntata 14 settembre 2018 : Alessandro Siani ospite (Anteprima Blogo) : Venerdì prossimo, 14 settembre, torna su Rete 4 dopo la pausa estiva Grand Tour d'Italia. Blogo è in grado di anticipare gli ospiti della prossima puntata del live&media experience del settimanale Panorama condotto dalla new entry Lucilla Agosti, dal confermato Cataldo Calabretta e dal direttore di Panorama Raffaele Leone. Si tratta dell'attore e regista Alessandro Siani. La puntata in onda venerdì prossimo in seconda serata sarà la ...

Medicina - emicrania incubo per 7 milioni di Italiani : arriva la prima cura specifica : emicrania, “una malattia neurologica vera e propria e non un sintomo di altri disturbi, di cui soffre il 12% della popolazione mondiale, circa 7 milioni di italiani, in particolare fra i 20 e i 50 anni, e soprattutto donne. Di questi 7 milioni di connazionali, oggi il 30% (oltre 2,2 mln) dovrebbe seguire, oltre a quella sintomatica, anche una terapia preventiva. Ma ci sono alcuni ostacoli che impediscono il corretto trattamento di questi ...

MASTERCHEF Italia 7/ Anticipazioni 11 settembre : in replica la prima sfida della stagione (Tv8) : In replica la seconda puntata della settima stagione di MASTERCHEF ITALIA 7, un doppio episodio (terzo e quarto) tutto da gustare. Appuntamento a stasera su Tv8.(Pubblicato il Tue, 11 Sep 2018 16:40:00 GMT)

Rete 5G : Iliad si aggiudica la prima frequenza in Italia : Il futuro delle telefonia passa sicuramente per la Rete 5G, che permetterà una velocità di scambio dati veramente altissima per stare al passo con le esigenze che ci troveremo nel futuro in cui praticamente tutti gli oggetti che useremo saranno connessi alla Rete. Oggi il Ministero dello Sviluppo Economico ha aperto le buste relative alle prime offerte per l’assegnazione dei diritti delle frequenze della Rete 5G e ci sono state delle ...

La BreBeMi diventerà la prima autostrada elettrificata Italiana : Scania_camion_elettrico ibrido L’autostrada A35, nota anche con la sigla BreBeMi dalle iniziali delle tre province interessate Brescia, Bergamo e Milano, collega le città di Brescia e Milano. Rispetto all’A4 il percorso è posizionato più a sud. La BreBeMi è un’autostrada che ha fatto molto discutere sia perché di fatto è un doppione della A4 -è stata costruita per allegerire il traffico su questa cruciale arteria stradale del ...

Vela - Coppa del Mondo Enoshima 2019 : Italia in testa con Tita-Banti - Di Salle-Dubbini e Mattia Camboni dopo la prima giornata! : Arrivano ottime notizie in chiave azzurra da Enoshima (Giappone), sede della prima tappa della Coppa del Mondo 2019. Sul campo di regata in cui verranno disputate le Olimpiadi di Tokyo 2020, le punte di diamante della spedizione Italiana hanno cominciato in modo impeccabile la settimana nipponica. Nel Nacra 17 i due equipaggi Italiani composti da Ruggero Tita-Caterina Banti e Vittorio Bissaro-Maelle Frascari hanno terminato la prima giornata in ...

«La prima ricchezza è la protezione» Banca Generali mette al sicuro l'Italia : In prospettiva le parole del ministro dell'economia indicano una legge di bilancio orientata alla crescita nel rispetto dei vincoli. Mi aspetto che quando si allenteranno i dubbi sulla manovra si ...