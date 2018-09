Vuelta | tappa al belga Wallays | Yates in roja

Vuelta 2018 - classifica e risultati dopo la tappa 18 : Finale a sorpresa: per pochi metri arriva la fuga composta da Bystrom e Wallays. Vince quest'ultimo, che beffa i grandi delusi Sagan e Viviani, terzo e quarto all'arrivo

Vuelta : a Wallays 18/a tappa - Yates leader : ... ha permesso a Wallays di precedere il norvegese Sven Erik Bystroem: terzo lo slovacco tricampione del mondo Peter Sagan, quarto Elia Viviani, apparso in grande spolvero. Domani è in programma la 19/...

Vuelta : a Wallays 18/a tappa - Yates leader : ... ha permesso a Wallays di precedere il norvegese Sven Erik Bystroem: terzo lo slovacco tricampione del mondo Peter Sagan, quarto Elia Viviani, apparso in grande spolvero. Domani è in programma la 19/...

Vuelta 2018 – Wallays beffa i velocisti a Lleida - il belga corona una pazzesca fuga : sua la 18ª tappa : I velocisti si fanno sorprendere dalla lunga fuga di Wallays, non riuscendo a coprire il gap sul finire della tappa: il belga si prende così la settima vittoria in carriera Chi si aspettava un arrivo in volata al termine della 18ª tappa della Vuelta di Spagna è rimasto deluso, Jelle Wallays infatti beffa tutti tagliando per primo il traguardo al termine di una lunghissima fuga coronata da un esaltante successo. Niente da fare per i ...

Diretta / Vuelta 2018 - 18^ tappa : Wallays vincitore a sorpresa - beffati Sagan e Viviani! : Diretta Vuelta 2018 streaming video e tv 18^ tappa Ejea de Los Caballeros-Lleida, 186,1 km: vincitore, percorso e orario della frazione di pianura (oggi giovedì 13 settembre)(Pubblicato il Thu, 13 Sep 2018 17:11:00 GMT)

Vuelta a España 2018 - la tappa di domani (14 settembre). Orario d’inizio - altimetria e come seguirla in tv : domani, venerdì 14 settembre, andrà in scena la diciannovesima tappa della Vuelta a España 2018, da Lleida ad Andorra. Naturlandia, per un totale di 154,4 km. Frazione con un arrivo in salita molto impegnativo, mentre la restante parte del percorso si presenta lievemente mossa ma senza salite da GPM. Primo terzo di corsa prevalentemente pianeggiante con due tratti in saliscendi, ma che non dovrebbero creare selezione nel gruppo; dall’83° ...

DIRETTA / Vuelta 2018 streaming video e tv : Wallays 1° al traguardo volante! (18^ tappa) : DIRETTA Vuelta 2018 streaming video e tv 18^ tappa Ejea de Los Caballeros-Lleida, 186,1 km: vincitore, percorso e orario della frazione di pianura (oggi giovedì 13 settembre)(Pubblicato il Thu, 13 Sep 2018 16:02:00 GMT)

Diretta/ Vuelta 2018 streaming video e tv : ritmo alto - il gruppo maglia rossa controlla (18^ tappa) : Diretta Vuelta 2018 streaming video e tv 18^ tappa Ejea de Los Caballeros-Lleida, 186,1 km: vincitore, percorso e orario della frazione di pianura (oggi giovedì 13 settembre)(Pubblicato il Thu, 13 Sep 2018 14:55:00 GMT)

Vuelta a España 2018 : Fabio Aru presente nella tappa che porta a Lleida. Il sardo stringe i denti : Questo 2018 non può certo dirsi positivo per Fabio Aru e le sue ambizioni. Ieri, nel corso della 17^ tappa della Vuelta a España 2018, durante la quale è caduto in discesa a causa di un problema alla bicicletta, il corridore sardo è andato a sbattere violentemente contro un muretto procurandosi delle escoriazioni in fondo alla schiena e sul gluteo destro. Il ciclista nostrano ha poi stretto i denti, sanguinante e con i vestiti a brandelli, ...

DIRETTA / Vuelta 2018 streaming video e tv : subito 3 uomini in fuga (18^ tappa Ejea-Lleida) : DIRETTA Vuelta 2018 streaming video e tv 18^ tappa Ejea de Los Caballeros-Lleida, 186,1 km: vincitore, percorso e orario della frazione di pianura (oggi giovedì 13 settembre)(Pubblicato il Thu, 13 Sep 2018 13:57:00 GMT)

Diretta / Vuelta 2018 streaming video e tv : in strada - si parte! Percorso 18^ tappa Ejea-Lleida : Diretta Vuelta 2018 streaming video e tv 18^ tappa Ejea de Los Caballeros-Lleida, 186,1 km: vincitore, Percorso e orario della frazione di pianura (oggi giovedì 13 settembre)(Pubblicato il Thu, 13 Sep 2018 12:50:00 GMT)

CLASSIFICA Vuelta 2018/ Yates in maglia rossa : occhio alla Movistar - top team (18^ tappa) : CLASSIFICA VUELTA 2018: alla vigilia della 18^ tappa la maglia rossa da leader è sempre di Simon Yates. Ecco le altre graduatorie al via di Ejea de los Caballeros-Lleida.(Pubblicato il Thu, 13 Sep 2018 12:21:00 GMT)

Vuelta 2018 – Percorso - altimetria e favoriti della 18ª tappa da Ejea de los Caballeros a Lleida : La Vuelta di Spagna 2018 entra nel vivo: quest’oggi la 18ª tappa, 186 km da Ejea de los Caballeros a Lleida, con i velocisti a farla da padrone: Percorso, altimetria e favoriti della frazione odierna Il weekend si avvicina e la Vuelta di Spagna 2018 entra nelle sue fasi finali, quelle più calde. Quest’oggi va in scena la 18ª tappa della grande corsa iberica, con 186 km che si snodano sul tracciato che unisce Ejea de los Caballeros e ...

Vuelta a España 2018 - 18ma tappa : Ejea de los Caballeros-Lleida. Torna in scena Elia Viviani per la volata : Tornano in scena ai velocisti nella diciottesima tappa della Vuelta a España 2018. I 186 km da Ejea de los Caballeros a Lleida sono infatti quasi tutti piatti e sulla carta vedremo quindi una classica volata di gruppo. Andiamo ad analizzare nel dettaglio il percorso e i favoriti della diciottesima tappa della Vuelta a España 2018. Percorso Non sono presenti GPM nella frazione odierna e i corridori dovranno affrontare solo qualche breve salita ...