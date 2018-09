Vuelta Espana | Woods conquista Balcon de Bizkaia | brutta caduta di Fabio Aru

Vuelta a España 2018 - 18ma tappa : Ejea de los Caballeros-Lleida. Torna in scena Elia Viviani per la volata : Tornano in scena ai velocisti nella diciottesima tappa della Vuelta a España 2018. I 186 km da Ejea de los Caballeros a Lleida sono infatti quasi tutti piatti e sulla carta vedremo quindi una classica volata di gruppo. Andiamo ad analizzare nel dettaglio il percorso e i favoriti della diciottesima tappa della Vuelta a España 2018. Percorso Non sono presenti GPM nella frazione odierna e i corridori dovranno affrontare solo qualche breve salita ...

Vuelta a España 2018 - la tappa di oggi (giovedì 13 settembre) : orario d’inizio - percorso - altimetria e tv : oggi, giovedì 13 settembre, andrà in scena la diciottesima tappa della Vuelta a España 2018, da Ejea de los Caballeros a Lleida, nel complesso 186,1 km. Frazione quasi interamente pianeggiante, priva di punti in palio in ottica classifica scalatori, soltanto qualche brevissimo strappo che non viene nemmeno contato come GPM. Spazio dunque ai velocisti rimasti in corsa nell’ultima settimana, potrebbe rinnovarsi il duello tra Elia Viviani e ...

Vuelta a España 2018 - Fabio Aru : 'La sfortuna non mi dà pace! Che paura sulla caduta. Ritiro? Domani decido' : Mi spiace per la reazione avuta, ma in quelle situazioni tra adrenalina, dolore e spavento, si perde un po' il controllo, pur sapendo che sono cose che possono accadere in questo sport. Ora vediamo ...

Vuelta a España 2018 - Fabio Aru : “La sfortuna non mi dà pace! Che paura sulla caduta. Ritiro? Domani decido” : Fabio Aru è stato molto sfortunato nel corso della 17^ tappa della Vuelta di Spagna durante la quale è caduto in discesa a causa di un problema alla bicicletta. Il Cavaliere dei Quattro Mori è scivolato malamente ed è andato anche a sbattere contro un muretto procurandosi delle escoriazioni in fondo alla schiena e sul gluteo destro. Il sardo ha poi stretto i denti, sanguinante e con i vestiti a brandelli è giunto al traguardo con 14 minuti di ...

Vuelta a España 2018 - l’esplosione di Enric Mas. La Spagna ha trovato un nuovo fenomeno per le corse a tappe : Nonostante un Alejandro Valverde ancora in gran forma, il ciclismo spagnolo ha già pronto il suo erede. Si tratta del 23enne Enric Mas, che sta impressionando il mondo intero alla Vuelta a España 2018, suo secondo Grande Giro in carriera. Dopo il ritiro di Joaquim Rodriguez, e considerata l’età avanzata del succitato Valverde, la Spagna temeva per il proprio avvenire ciclistico, prima, almeno, di scoprire il talento cristallino del giovane ...

Vuelta a España 2018 : è corsa a tre per la vittoria. Simon Yates poco brillante - Alejandro Valverde ed Enric Mas fanno sognare la Spagna : Il durissimo arrivo in salita di Balcón de Bizkaia ha ristretto il numero dei pretendenti alla vittoria della Vuelta a España 2018. Su queste pendenze micidiali, i big non hanno potuto nascondersi e si è capito chiaramente chi ha la condizione per poter ambiare alla conquista della maglia rossa. Dopo la 17ma tappa restano quindi in tre a giocarsi la vittoria: Simon Yates, Alejandro Valverde ed Enric Mas. Oggi l’attuale maglia rossa Yates è ...

Vuelta a España 2018 : le pagelle della diciassettesima tappa. Nibali sempre più convincente - Enric Mas brillante - crolla Quintana : Il Balcòn de Bizkaia incorona Michael Woods. Il canadese giunge all’arrivo in salita in solitaria della diciassettesima tappa della Vuelta a España 2018 sopravanzando a uno a uno su tutti i compagni di fuga. Ottimi segnali da parte di Vincenzo Nibali, che è scattato poco prima dell’ascesa precedente. In ottica classifica generale si è creata selezione tra i big nelle ultime migliaia di metri prima del traguardo: ottimi Alejandro ...

Vuelta a España 2018 - Michael Woods : “Contento per la vittoria - la dedico alla moglie”. Quintana : “Non avevo le forze” : Michael Woods ha vinto la 17^ tappa della Vuelta di Spagna portando a termine una fuga partita fin dalla prima ora. Nel finale l’uomo della EF ha piazzato l’allungo ed è riuscito a imporsi sull’arrivo in salita. Nairo Quintana si è invece staccato, a lottare per la maglia rossa saranno verosimilmente Simon Yates e Alejandro Valverde. Di seguito le dichiarazioni che i protagonisti hanno rilasciato ai microfoni di ...

Vuelta a España 2018 - le altre classifiche. De Gendt nuova maglia a pois - Valverde sempre in verde : Alejandro Valverde conserva la maglia verde e quella bianca al termine della 17^ tappa della Vuelta di Spagna, ma la grande novità riguarda la classifica scalatori visto che Thomas De Gendt ha superato tutti gli avversari e da domani indosserà la maglia a pois. Di seguito le altre classifiche della Vuelta di Spagna. CLASSIFICA A PUNTI (maglia verde): 1 ALEJANDRO Valverde 88 MOVISTAR TEAM 117 PTS – – 2 DYLAN TEUNS 37 BMC ...

Classifica Vuelta a España 2018 : battaglia tra Valverde e Yates per la maglia rossa - Fabio Aru cade! Nibali tenta la fuga : Simon Yates conserva la maglia rossa al termine della 17^ tappa della Vuelta di Spagna, una durissima frazione di montagna che si concludeva sul Balcon de Bizkaia. Il britannico, però, ha ceduto qualche secondo nei confronti di Alejandro Valverde che ha attaccato nel finale e ha guadagnato nei confronti del leader della corsa a tappe iberica: ora i due sono separati da appena 25 secondi. Nairo Quintana ha lasciato sul piatto un ...

Vuelta a España 2018 : a Balcón de Bizkaia esulta Michael Woods. Quintana in crisi - Nibali all’attacco mentre cade Aru : Una crescita netta e costante, poi a 31 anni la vittoria più importante della carriera. Nella diciassettesima tappa della Vuelta a España 2018, 157 km da Getxo a Balcón de Bizkaia, ad esultare è Michael Woods (Education First-Drapac): il canadese è riuscito a staccare nell’ultimo tratto dell’inedita salita finale i compagni di fuga, arrivando in cima in solitaria. Sfida tra i big che c’è stata, anche se in parte: ad uscirne ...

Vuelta a España 2018 - la tappa di domani (13 settembre). Orario d’inizio - altimetria e come seguirla in tv : domani, giovedì 12 settembre, si svolgerà la diciottesima tappa della Vuelta a España 2018, da Ejea de los Caballeros a Lleida, per un totale di 186,1 km. Classica frazione di trasferimento, sarà l’ultima occasione per i velocisti prima di giungere al gran finale di Madrid. Il percorso, quasi completamente pianeggiante non prevede alcun Gran Premio della Montagna. Previsto dunque un arrivo dedicato alle ruote veloci, mentre gli uomini di ...

Vuelta a España 2018 : Vincenzo Nibali indomabile! Lo Squalo va all’attacco nella 17^ tappa! Show sulle montagne! : Vincenzo Nibali è letteralmente indemoniato alla Vuelta di Spagna e scalpita, freme dalla voglia di fare la differenza e di mettere in mostra la sua condizione di forma che sta migliorando giorno dopo giorno. Lo Squalo è ancora una volta all’attacco fin dalla prima ora, il messinese è nella fuga che sta animando la 17^ tappa della corsa iberica, una frazione di montagna con ben sei GPM e l’arrivo in salita sul micidiale Balcon de ...

LIVE Vuelta a España 2018 in DIRETTA : c'è l'Alto de Balcon de Bizkaia. Salita terribile - punte al 23%! Nuova sfida per la maglia rossa : OASport vi propone la DIRETTA LIVE della diciassettesima tappa della Vuelta a España 2018 : cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti per non perdervi nulla di questa corsa. Appuntamento alle ...