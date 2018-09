Vuelta 2018 | tappa 17 Le pagelle di Angelo Costa

Vuelta a España 2018 - la tappa di oggi (giovedì 13 settembre) : orario d’inizio - percorso - altimetria e tv : oggi, giovedì 13 settembre, andrà in scena la diciottesima tappa della Vuelta a España 2018, da Ejea de los Caballeros a Lleida, nel complesso 186,1 km. Frazione quasi interamente pianeggiante, priva di punti in palio in ottica classifica scalatori, soltanto qualche brevissimo strappo che non viene nemmeno contato come GPM. Spazio dunque ai velocisti rimasti in corsa nell’ultima settimana, potrebbe rinnovarsi il duello tra Elia Viviani e ...

Vuelta a España 2018 - Fabio Aru : 'La sfortuna non mi dà pace! Che paura sulla caduta. Ritiro? Domani decido' : Mi spiace per la reazione avuta, ma in quelle situazioni tra adrenalina, dolore e spavento, si perde un po' il controllo, pur sapendo che sono cose che possono accadere in questo sport. Ora vediamo ...

Vuelta a España 2018 - Fabio Aru : “La sfortuna non mi dà pace! Che paura sulla caduta. Ritiro? Domani decido” : Fabio Aru è stato molto sfortunato nel corso della 17^ tappa della Vuelta di Spagna durante la quale è caduto in discesa a causa di un problema alla bicicletta. Il Cavaliere dei Quattro Mori è scivolato malamente ed è andato anche a sbattere contro un muretto procurandosi delle escoriazioni in fondo alla schiena e sul gluteo destro. Il sardo ha poi stretto i denti, sanguinante e con i vestiti a brandelli è giunto al traguardo con 14 minuti di ...

Fabio Aru sfortunatissimo in questa Vuelta 2018 nella quale non stava demeritando sino alla caduta rovinosa di oggi ' ...

Vuelta 2018 - tappa 17 : Michael Woods vince sull'Alto de Bizkaia - Yates mantiene la maglia rossa. Nibali ci prova - Aru cade : Vuelta 2018, tappa 17: la cronaca Dopo il giorno di riposo e la crono di ieri di Torrelavega, che ha visto il dominio dell'australiano Rohan Dennis , BMC, , oggi i pretendenti alla maglia roja ...

Vuelta 2018 - Fabio Aru pensa al ritiro dopo la grave caduta e aggiunge : “mi scuso per la reazione” : Fabio Aru sfortunatissimo in questa Vuelta 2018 nella quale non stava demeritando sino alla caduta rovinosa di oggi “Mi dispiace molto per la reazione avuta dopo la caduta ma tra adrenalina e spavento… cadere a 70 km/h non è certo bello. L’importante è che non sia accaduto niente di troppo grave. Ho battuto violentemente la parte bassa della schiena e i glutei. Vedremo come andrà stanotte e faremo il punto domani ...

Vuelta a España 2018 - l’esplosione di Enric Mas. La Spagna ha trovato un nuovo fenomeno per le corse a tappe : Nonostante un Alejandro Valverde ancora in gran forma, il ciclismo spagnolo ha già pronto il suo erede. Si tratta del 23enne Enric Mas, che sta impressionando il mondo intero alla Vuelta a España 2018, suo secondo Grande Giro in carriera. Dopo il ritiro di Joaquim Rodriguez, e considerata l’età avanzata del succitato Valverde, la Spagna temeva per il proprio avvenire ciclistico, prima, almeno, di scoprire il talento cristallino del giovane ...

Vuelta 2018 - Nibali soddisfatto della sua tappa : “sto crescendo a vista d’occhio” : Vuelta 2018, Nibali ha parlato della tappa odierna di Balcón de Bizkaia conclusa al decimo posto al termine di una grande fuga Vincenzo Nibali soddisfatto della sua tappa odierna alla Vuelta. Nibali ha concluso al decimo posto alla fine di un lungo attacco nella tappa di Balcón de Bizkaia. Il corridore italiano ha parlato delle sue impressioni post-tappa: “Le sensazioni sono sempre migliori – riporta il sito ufficiale della ...

Vuelta 2018 - caduta Aru – Le urla di rabbia di Fabio : “cazzo di bici!” [VIDEO] : Nelle urla di rabbia di Fabio Aru il motivo della sua caduta di oggi nella 17ª tappa della Vuelta di Spagna 2018 Terribile caduta oggi alla Vuelta di Spagna 2018 per Fabio Aru. Il corridore della UAE Team Emirates è finito rovinosamente in terra a poco meno di 7km dal traguardo della 17ª tappa della corsa spagnola, riportando vistose escoriazioni al corpo: strappi vistosissimi alla divisa e sangue sul fondoschiena per il ciclista sardo. Le ...

Vuelta a España 2018 : è corsa a tre per la vittoria. Simon Yates poco brillante - Alejandro Valverde ed Enric Mas fanno sognare la Spagna : Il durissimo arrivo in salita di Balcón de Bizkaia ha ristretto il numero dei pretendenti alla vittoria della Vuelta a España 2018. Su queste pendenze micidiali, i big non hanno potuto nascondersi e si è capito chiaramente chi ha la condizione per poter ambiare alla conquista della maglia rossa. Dopo la 17ma tappa restano quindi in tre a giocarsi la vittoria: Simon Yates, Alejandro Valverde ed Enric Mas. Oggi l’attuale maglia rossa Yates è ...

Vuelta 2018 - brutta caduta per Fabio Aru : sangue e abrasioni. Chiude tappa a 14' : Il sardo dell'UAE Team Emirates cade in discesa nel corso della 17^ tappa della Vuelta. Per l'azzurro sangue sulla schiena e abrasioni: Chiude la frazione a 14 minuti -- Fabio Aru cade nel corso della 17^ tappa del Vuelta. Il corridore sardo è scivolato a terra nella discesa dell'Alto de Santa Eufemia a circa 10 chilometri dal traguardo: body rotto, bruttissime abrasioni sulla schiena e sul gluteo destro. L'azzurro dell'UAE Team Emirates, ...

Vuelta a España 2018 : le pagelle della diciassettesima tappa. Nibali sempre più convincente - Enric Mas brillante - crolla Quintana : Il Balcòn de Bizkaia incorona Michael Woods. Il canadese giunge all’arrivo in salita in solitaria della diciassettesima tappa della Vuelta a España 2018 sopravanzando a uno a uno su tutti i compagni di fuga. Ottimi segnali da parte di Vincenzo Nibali, che è scattato poco prima dell’ascesa precedente. In ottica classifica generale si è creata selezione tra i big nelle ultime migliaia di metri prima del traguardo: ottimi Alejandro ...

Vuelta a España 2018 - Michael Woods : “Contento per la vittoria - la dedico alla moglie”. Quintana : “Non avevo le forze” : Michael Woods ha vinto la 17^ tappa della Vuelta di Spagna portando a termine una fuga partita fin dalla prima ora. Nel finale l’uomo della EF ha piazzato l’allungo ed è riuscito a imporsi sull’arrivo in salita. Nairo Quintana si è invece staccato, a lottare per la maglia rossa saranno verosimilmente Simon Yates e Alejandro Valverde. Di seguito le dichiarazioni che i protagonisti hanno rilasciato ai microfoni di ...