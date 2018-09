Vuelta 2018 – Nibali | la caduta di Aru e il ricordo della caduta al Tour | “oggi mi sono

Vuelta 2018 – Il team manager della UAE svela la dinamica dell’incidente : “ecco perché Fabio Aru è caduto” : Il team manager Matxin ha svelato i motivi che hanno determinato la caduta di Fabio Aru nella diciassettesima tappa della Vuelta Una caduta singolare, arrivata a 70 km/h in una discesa della diciassettesima tappa della Vuelta 2018. Fabio Aru e Pernsteiner sono a terra, ma se l’austriaco inforca subito la sua bici e riparte, il sardo ci mette un po’ a mettersi in piedi. Smorfia di dolore sul viso e tanti graffi sul fondo ...

Vuelta a España 2018 - Fabio Aru : “Poteva andare molto peggio. Se non sto troppo male sarò al via” : Questo 2018 non può certo dirsi positivo per Fabio Aru. Nel corso della 17^ tappa della Vuelta a España 2018, durante la quale è caduto in discesa a causa di un problema alla bicicletta, il corridore sardo è andato a sbattere violentemente contro un muretto procurandosi delle escoriazioni in fondo alla schiena e sul gluteo destro. Il ciclista nostrano ha poi stretto i denti, sanguinante e con i vestiti a brandelli, giungendo al traguardo con 14 ...

Vuelta 2018 – Fabio Aru si scaglia contro la sua bici - Colnago non ci sta : “mi ha offeso in televisione” : Il costruttore della bici di Fabio Aru ha espresso il suo disappunto per lo sfogo di Aru, che si è scagliato contro il suo mezzo dopo la caduta alla Vuelta Le prime immagini di Fabio Aru dopo la caduta ritraggono il sardo steso a terra, dolorante e con il body squarciato. La reazione è istintiva, il corridore della UAE se la prende con la sua bicicletta, colpevole di essersi piantata dopo il blocco del cambio. Si tratta di una V2R, un ...

Vuelta 2018 – Fabio Aru non si arrende : “poteva andare peggio - ma voglio arrivare alla fine. Nibali? Mi ha parlato e…” : Il corridore sardo ha parlato dopo la caduta che lo ha visto protagonista nella 17ª tappa della Vuelta, confermando di voler arrivare alla fine della corsa Un attimo di distrazione e poi la caduta, rovinosa e tremenda, arrivata a 70 km/h. Una strisciata sull’asfalto e il body che si squarcia, lasciando Fabio Aru con mezza schiena scoperta e piena di graffi. Una giornata difficile per il sardo, che comunque trova anche il tempo in ...

Vuelta a Espana 2018 - Vincenzo Nibali : “Cerco di sdrammatizzare - ma la situazione è molto difficile. Però miglioro giorno dopo giorno” : Vincenzo Nibali è stato il protagonista senza se e senza ma della diciassettesima tappa della Vuelta a España 2018, 157 km da Getxo a Balcón de Bizkaia. I giorni passano e la condizione sembra migliorare sempre di più. La caduta al Tour de France è ancora nella mente, forse anche un po’ nel corpo, ma non c’è spazio per pensare: si deve puntare tutto sull’appuntamento dell’anno, i Mondiali di Innsbruck. Ci ha provato ...

Vuelta 2018 – Percorso - altimetria e favoriti della 18ª tappa da Ejea de los Caballeros a Lleida : La Vuelta di Spagna 2018 entra nel vivo: quest’oggi la 18ª tappa, 186 km da Ejea de los Caballeros a Lleida, con i velocisti a farla da padrone: Percorso, altimetria e favoriti della frazione odierna Il weekend si avvicina e la Vuelta di Spagna 2018 entra nelle sue fasi finali, quelle più calde. Quest’oggi va in scena la 18ª tappa della grande corsa iberica, con 186 km che si snodano sul tracciato che unisce Ejea de los Caballeros e ...

Vuelta a España 2018 - 18ma tappa : Ejea de los Caballeros-Lleida. Torna in scena Elia Viviani per la volata : Tornano in scena ai velocisti nella diciottesima tappa della Vuelta a España 2018. I 186 km da Ejea de los Caballeros a Lleida sono infatti quasi tutti piatti e sulla carta vedremo quindi una classica volata di gruppo. Andiamo ad analizzare nel dettaglio il percorso e i favoriti della diciottesima tappa della Vuelta a España 2018. Percorso Non sono presenti GPM nella frazione odierna e i corridori dovranno affrontare solo qualche breve salita ...

Vuelta a España 2018 - la tappa di oggi (giovedì 13 settembre) : orario d’inizio - percorso - altimetria e tv : oggi, giovedì 13 settembre, andrà in scena la diciottesima tappa della Vuelta a España 2018, da Ejea de los Caballeros a Lleida, nel complesso 186,1 km. Frazione quasi interamente pianeggiante, priva di punti in palio in ottica classifica scalatori, soltanto qualche brevissimo strappo che non viene nemmeno contato come GPM. Spazio dunque ai velocisti rimasti in corsa nell’ultima settimana, potrebbe rinnovarsi il duello tra Elia Viviani e ...

Vuelta a España 2018 - Fabio Aru : 'La sfortuna non mi dà pace! Che paura sulla caduta. Ritiro? Domani decido' : Mi spiace per la reazione avuta, ma in quelle situazioni tra adrenalina, dolore e spavento, si perde un po' il controllo, pur sapendo che sono cose che possono accadere in questo sport. Ora vediamo ...

Vuelta a España 2018 - Fabio Aru : “La sfortuna non mi dà pace! Che paura sulla caduta. Ritiro? Domani decido” : Fabio Aru è stato molto sfortunato nel corso della 17^ tappa della Vuelta di Spagna durante la quale è caduto in discesa a causa di un problema alla bicicletta. Il Cavaliere dei Quattro Mori è scivolato malamente ed è andato anche a sbattere contro un muretto procurandosi delle escoriazioni in fondo alla schiena e sul gluteo destro. Il sardo ha poi stretto i denti, sanguinante e con i vestiti a brandelli è giunto al traguardo con 14 minuti di ...

Fabio Aru sfortunatissimo in questa Vuelta 2018 nella quale non stava demeritando sino alla caduta rovinosa di oggi ' ...