Volley | Mondiali 2018 | big match Brasile-Francia | torna l’Italia! Polonia | USA e Serbia

Volley - Mondiali 2018 : Italia-Belgio - sfida infuocata coi Red Dragons! Azzurri a tutto braccio contro Anastasi : E rivenne il giorno dell’Italia. Abbiamo dovuto aspettare un tempo infinito dopo la bella vittoria ottenuta domenica contro il Giappone nella bolgia del Foro Italico di Roma, questo giovedì sembrava non arrivare mai ma finalmente il conto alla rovescia sta per finire: questa sera (ore 21.15) gli Azzurri torneranno nuovamente in campo al Mandela Forum di Firenze per affrontare il Belgio in una partita già di cruciale importanza ai Mondiali ...

Italia-Belgio - Mondiali Volley 2018 : orario d’inizio e come vederla in tv : Oggi giovedì 13 settembre si gioca Italia-Belgio, match valido per i Mondiali 2018 di volley maschile. Al Mandela Forum di Firenze gli azzurri tornano in campo dopo il successo di domenica contro il Giappone, davanti a 7500 spettatori si preannuncia una vera e propria battaglia contro i Red Dragons che lo scorso anno ci eliminarono ai quarti di finale degli Europei: i ragazzi del CT Chicco Blengini vogliono riscattare lo smacco subito un anno fa ...

Calendario Mondiali Volley 2018 : il programma e tutte le partite di oggi (13 settembre). Gli orari e come vederle in tv : oggi giovedì 13 settembre si giocano otto partite ai Mondiali 2018 di volley maschile. In programma la seconda giornata dei vari gironi, due incontri per ogni gruppo in una giornata molto lunga che inizierà alle ore 16.00. Finalmente l’Italia torna in campo, alle ore 21.15 gli azzurri affronteranno il Belgio di Andrea Anastasi al Mandela Forum di Firenze: i ragazzi del CT Chicco Blengini vanno a caccia di una vittoria fondamentale contro i ...

Volley - Mondiali 2018 : i risultati delle partite di oggi (12 settembre) e le classifiche dei gironi : oggi mercoledì 12 settembre si sono disputate ben 10 partite ai Mondiali 2018 di Volley maschile. Spiccano le vittorie di tutte le big: il Brasile Campione Olimpico ha sconfitto l’Egitto, la Polonia Campionessa del Mondo ha lasciato un set a Cuba prima di imporsi, la Russia Campionessa d’Europa ha travolto l’Australia, passeggiata della Francia sulla Cina. In serata l’attesissimo big match tra USA e Serbia che si è ...

Volley - Mondiali 2018 : USA-Serbia 3-2 - che vittoria di Anderson e compagni! Il Belgio di Anastasi schianta l’Argentina di Velasco : La lunga giornata dei Mondiali 2018 di Volley maschile (ben 10 partite in programma) si conclude con gli incontri serali disputati in Italia. A Bari e a Firenze sono andate in scena due partite particolarmente accese che hanno regalato grandi emozioni. USA vs SERBIA 3-2 (15-25; 25-14; 21-25; 25-20; 15-10), Pool C a Bari Un big match letteralmente pirotecnico tra due delle grandi pretendenti al titolo iridato. Spettacolo puro al ...

LIVE Volley - Mondiali 2018 in DIRETTA : il Belgio batte l'Argentina - Brasile e Polonia ok. USA-Serbia al tie-break : OASport vi propone la DIRETTA LIVE dei Mondiali 2018 di Volley maschile , mercoledì 12 settembre, : cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, con tutti i risultati delle varie partite, commenti e ...

Volley - Mondiali 2018 : risultati e classifiche dei gironi. Il calendario di tutte le partite : I Mondiali 2018 di Volley maschile si disputano tra Italia e Bulgaria dal 9 al 30 settembre. Di seguito tutti i risultati e le classifiche della rassegna iridata. classifiche: POOL A (a Roma e Firenze): Italia 1 vittoria (3 punti), Belgio 1 vittoria (3 punti), Slovenia 1 vittoria (3 punti), Argentina 0 vittorie (0 punti), Repubblica Dominicana 0 vittorie (0 punti) POOL B (a Ruse): Brasile 1 vittoria (3 punti), Francia 1 vittoria (3 ...

Volley - Mondiali 2018 : Brasile e Polonia vittoriose su Egitto e Cuba - Campioni Olimpici e Mondiali con qualche ombra : Due partite nella serata bulgara ai Mondiali 2018 di Volley maschile con la discesa in campo di Brasile e Polonia. Campioni Olimpici e Campioni del Mondo vittoriosi ma senza impressionare più di tanto. Brasile-Egitto 3-0 (25-17; 25-22; 25-20), Pool B a Ruse Doveva essere una partita semplice per i Campioni Olimpici e il risultato parla chiaro ma i Faraoni hanno sempre tenuto il campo fino al secondo time-out tecnico nei vari set, poi i ...

LIVE Volley - Mondiali 2018 in DIRETTA : Russia facile sull’Australia - ora tocca a Brasile e Polonia : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Mondiali 2018 di Volley maschile (mercoledì 12 settembre). Oggi si inizia a fare sul serio dopo l’antipasto di domenica con gli anticipi vinti da Italia e Bulgaria contro Giappone e Finlandia: 10 partite in programma tra Bari, Firenze, Varna, Ruse e inizia davvero la rassegna iridata. Giornata intensissima e spettacolo assicurato, a partire dalle ore 13.00 e fino alla seconda serata: una vera e ...

LIVE Volley - Mondiali 2018 in DIRETTA : Russia facile sull'Australia - Slovenia 3-1 sulla Rep. Dominicana - tra poco in campo Cuba e Brasile : OASport vi propone la DIRETTA LIVE dei Mondiali 2018 di Volley maschile , mercoledì 12 settembre, : cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, con tutti i risultati delle varie partite, commenti e ...

Volley - Mondiali 2018 : Italia - finalmente si gioca! Azzurri in campo - sfida pirotecnica al Belgio di Anastasi : finalmente si ritorna in campo, l’attesa stava diventando spasmodica, quattro giorni senza giocare sono decisamente troppi e il pubblico non vedeva l’ora di rivivere una notte di passione con la proprio Nazionale. Ora ci siamo: domani sera (ore 21.15) l’Italia sfiderà il Belgio nella seconda partita dei Mondiali 2018 di Volley maschile. Dopo l’esordio vincente contro il Giappone nella bolgia del Foro Italico di Roma, i ...

Volley - Mondiali 2018 : Russia a valanga sull’Australia - la Slovenia soffre la Dominicana - Canada e Iran promosse : Si sono giocate quattro partite nel pomeriggio ai Mondiali 2018 di Volley maschile e lo spettacolo non è mai mancato anche se gli incontri si sono risolti abbastanza rapidamente confermando i pronostici della vigilia. Russia vs AUSTRALIA 3-0 (25-21; 25-20; 25-16) – Pool C, a Bari Tutto molto facile per i Campioni d’Europa che surclassano l’Australia al PalaFlorio di Bari e incominciano al meglio la Pool C che stasera ...

LIVE Volley - Mondiali 2018 in DIRETTA : per la Russia facile 3-0 sull'Australia - Slovenia avanti 2-1 sulla Rep. Dominicana : OASport vi propone la DIRETTA LIVE dei Mondiali 2018 di Volley maschile , mercoledì 12 settembre, : cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, con tutti i risultati delle varie partite, commenti e ...

LIVE Volley - Mondiali 2018 in DIRETTA : Russia avanti facile con l’Australia - la Slovenia si porta sull’1-1 con la Rep. Dominicana : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Mondiali 2018 di Volley maschile (mercoledì 12 settembre). Oggi si inizia a fare sul serio dopo l’antipasto di domenica con gli anticipi vinti da Italia e Bulgaria contro Giappone e Finlandia: 10 partite in programma tra Bari, Firenze, Varna, Ruse e inizia davvero la rassegna iridata. Giornata intensissima e spettacolo assicurato, a partire dalle ore 13.00 e fino alla seconda serata: una vera e ...