Vitamina D | introduzione con gli alimenti | produzione e metabolismo

(Di giovedì 13 settembre 2018). Sistema endocrino dellaD LaD svolge un ruolo fondamentale nel regolare l’omeostasi fosfo-calcica e in particolare i processi di mineralizzazione ossea. Con il termineD si intendono due diverse forme presenti in natura: laD3 (colecalciferolo), di origine animale, e laD2 (ergocalciferolo), di origine vegetale. L’uomo è in grado si sintetizzareD3 a livello cutaneo in seguito all’esposizione alla luce solare e può introdurre con la dietaD3 eD2, presenti tuttavia in quantità significative solo in alcuni cibi (ad esempio salmone, sardina, olio di fegato di merluzzo ecc.). Dunque se non consideriamo glifortificati artificialmente, l’apporto diD con la dieta può essere ritenuto trascurabile e il 90% circa dellaD deriva dall’esposizione solare. A livello cutaneo, in seguito ...