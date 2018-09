Vita in Diretta | tensione dietro le quinte tra Fialdini e Timperi | le ultime news

La Vita in diretta/ Anticipazioni e ospiti 13 settembre : il programma inizia a soffrire? : La Vita in diretta torna oggi pomeriggio dopo la seconda sconfitta della settimana contro Barbara d'Urso, quali saranno i temi della puntata? Ecco i dettagli(Pubblicato il Thu, 13 Sep 2018 14:53:00 GMT)

La Vita promessa | Conferenza Stampa | In diretta : [live_placement] Oggi, giovedì 13 settembre 2018, a partire dalle ore 12, si terrà la Conferenza Stampa di presentazione di La vita promessa, serie tv che andrà in onda su Rai 1, a partire da domenica 16 settembre 2018, in prima serata, per quattro puntate.La vita promessa | La serie tvprosegui la letturaLa vita promessa | Conferenza Stampa | In diretta pubblicato su TVBlog.it 13 settembre 2018 12:04.

Elisa Isoardi - imbarazzo alla Prova del cuoco : inVita in diretta Amadeus - ma... Impensabile fuoriprogramma : Disastro in diretta per Elisa Isoardi . La neo-conduttrice della Prova del cuoco su Raiuno chiama in studio Amadeus , ma il collega stranamente non arriva. Dopo qualche secondo, eccolo trafelato ...

Ascolti TV | Mercoledì 12 settembre 2018. The Good Doctor domina (18.9%). Sotto il 10% Vieni da Me e Il Paradiso - testa a testa tra Vita in Diretta e Pomeriggio Cinque e tra Gruber e Palombelli : The Good Doctor Nella serata di ieri, Mercoledì 12 settembre 2018, su Rai1 gli ultimi episodi della prima stagione di The Good Doctor ha conquistato 4.001.000 spettatori pari al 18.9% di share. Su Canale 5 Andiamo a quel paese ha raccolto davanti al video 2.130.000 spettatori pari al 10.7% di share. Su Rai2 Rocco Schiavone in replica ha interessato 1.272.000 spettatori pari al 6.1% di share. Su Italia 1 la pellicola in prima visione Suicide ...

Evento Apple 12 settembre - diretta live : iPhone XS - Watch 4 e le altre novità : Stasera, alle 19, ora italiana, Tim Cook salirà sul palco dello Steve Jobs Theatre per presentare la nuova offerta Apple 2018, la prima basata interamente su dispositivi senza bordi e cornici. Cominciando dai tre nuovi iPhone – un leak interno al sito della Mela ha ufficializzato che si chiameranno iPhone XS, iPhone XS Max e iPhone XR – che cercheranno di spartirsi il mercato con due modelli di punta da 6,5 e da 5,8 pollici con schermo ...

La Vita in Diretta - Tiberio Timperi si commuove in trasmissione : ecco perché : Non capita spesso di vedere un conduttore televisivo commuoversi durante un’intervista. Ormai siamo abituati a presentatori impostati, troppo legati al copione o impassibili anche di fronte a storie toccanti. Tiberio Timperi, nella puntata di ieri de La Vita in Diretta, ha dimostrato di avere un cuore. L’argomento trattato era di quelli delicati, il cancro. Ospite in studio Rosanna Banfi, figlia di Lino, che per anni ha combattuto ...

La Vita in Diretta/ Anticipazioni e ospiti 12 settembre : Marco Liorni tornerà? : La coppia formata da Tiberio Timperi e Francesca Fialdini perde, di un soffio, per la prima volta contro Pomeriggio 5, oggi alzeranno il tiro con i nuovi ospiti?(Pubblicato il Wed, 12 Sep 2018 14:40:00 GMT)

Barbara d’Urso torna a vincere contro La Vita in Diretta : La Vita in Diretta perde contro Barbara d’Urso: il verdetto auditel Nuovo scontro auditel tra La Vita in Diretta e Pomeriggio 5 di Barbara d’Urso. Ma stavolta è stata quest’ultima ad aver vinto, seppure di un soffio, la sfida degli ascolti della giornata di ieri. Difatti la d’Urso, con il suo rotocalco pomeridiano in onda ogni giorno su Canale 5, ha intrattenuto nella prima parte ben 1 milione e 387 mila telespettatori ...

Fabrizio Corona : "Racconterò la mia Vita 24 ore su 24 in diretta" : Fabrizio Corona è tornato: l'ex re dei paparazzi è pronto a rimettersi in gioco, dopo essersi riappacificato con la ex moglie Nina Moric e aver ritrovato la pace in famiglia, vuole mostrare come vive ai tutti i suoi numerosi fan. A conferma di ciò, Corona, durante una chiamata fatta in diretta l'11 settembre a Mattino 5, ha dichiarato che ben presto ci saranno delle grosse novità che lo interesseranno e lo vedranno protagonista assoluto."Il 1 ...

La Vita in diretta - il racconto della malattia e Tiberio Timperi in lacrime : Tiberio Timperi non ha retto l'emozione durante La vita in diretta su Raiuno mentre in studio c'era Rosanna Banfi, figlia dell'attore Lino, che ha raccontato il suo difficile periodo di lotta contro ...

Tiberio Timperi in lacrime a La Vita in Diretta - ecco cosa è successo : di Emiliana Costa Tiberio Timperi in lacrime. Durante la puntata della Vita in Diretta il conduttore romano si sarebbe commosso, dimostrando ancora una volta la sua sponaneità. Ospite in sudio, ...

La Vita in Diretta : Tiberio Timperi si commuove per Rosanna Banfi : Tiberio Timperi piange a La Vita in Diretta nell’intervista a Rosanna Banfi Rosanna Banfi è stata ospite a La Vita in Diretta nella puntata di martedì 11 settembre. L’attrice è stata intervistata da Tiberio Timperi e ha raccontato come ha vinto la sua lotta contro il cancro al seno. La notizia della malattia venne ufficializzata da suo padre Lino Banfi in televisione lasciando tutti senza parole. Ci sono volute due operazioni con ...

Tiberio Timperi - lacrime a La Vita in Diretta : messaggio a Nadia Toffa : La Vita in Diretta, Tiberio Timperi si commuove: un dolce messaggio per Nadia Toffa Davanti a determinate cose non esistono nemici, rivalità e concorrenza neanche sul posto di lavoro e Tiberio Timperi lo ha dimostrato con la sua solita spontaneità. Durante la nuova puntata de La Vita in Diretta, il conduttore di Rai 1 ha […] L'articolo Tiberio Timperi, lacrime a La Vita in Diretta: messaggio a Nadia Toffa proviene da Gossip e Tv.