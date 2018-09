Virus West Nile | due nuove vittime a Modena e Imola

Virus West Nile - aumentano i contagi : 25enne ricoverata a Treviso : Continuano ad aumentare i casi di diffusione del Virus West Nile. Il numero delle vittime è salito a 14 in Emilia Romagna, la regione italiana con il maggior numero di morti. Tra le regioni più colpite il Veneto, dove sono morte otte persone. Una giovane di 25 anni si trova ricoverata nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Treviso. Lo ha comunicato la Direzione Sanitaria dell'Ulss 2. La giovane, immunodepressa a causa di una grave ...

Un altro morto in Emilia per il Virus West Nile trasmesso dalla zanzara tigre : Ottantasette casi di malattia neuro-invasiva, 14 i decessi per West Nile in Emilia-Romagna, (di cui due a Modena, due a Bologna, tre a Ravenna e sette a Ferrara); 65 casi di forme febbrili e 22 casi di infezione senza sintomi in donatori di sangue, questi i numeri della West Nile in regione. Fra gli ultimi decessi comunicati, quello di un 82enne a Modena (deceduto, in verità, il 20 agosto) e di un 78enne a Ferrara. Il 2018 un ...

Un altro morto in Emilia per il Virus West Nile trasmesso dalla zanzara tigre : Ottantasette casi di malattia neuro-invasiva, 14 i decessi per West Nile in Emilia-Romagna, , di cui due a Modena, due a Bologna, tre a Ravenna e sette a Ferrara, ; 65 casi di forme febbrili e 22 casi ...

WEST NILE Virus / Ultime notizie : settimo morto a Ferrara - aveva 80 anni : Continua l'allarme sul WEST NILE VIRUS, Ultime notizie: a Trieste interviene l'AsuiTs che segnala come non ci siano casi da segnalare. L'obiettivo è sensibilizzare i cittadini.(Pubblicato il Mon, 10 Sep 2018 21:16:00 GMT)

West Nile Virus - Primo decesso in Friuli Venezia Giulia/ Altri 3 casi a Reggio Emilia : "sono in miglioramento" : Il West Nile Virus semina ancora terrore, purtroppo arriva la notizia del Primo decesso in Friuli Venezia Giulia. È morto un uomo di 88 anni. Altri tre casi a Reggio Emilia.(Pubblicato il Sat, 08 Sep 2018 17:15:00 GMT)

WEST NILE Virus - PRIMO DECESSO IN FRIULI VENEZIA GIULIA/ Altra morte in Veneto - una donna di 82 anni : Il WEST NILE VIRUS semina ancora terrore, purtroppo arriva la notizia del PRIMO DECESSO in FRIULI VENEZIA GIULIA. È morto un uomo di 88 anni a Latisana per la Febbre del Nilo.(Pubblicato il Fri, 07 Sep 2018 21:01:00 GMT)

Zanzara killer - anziano di Vanzaghello morto per il Virus West Nile : Vanzaghello , Milano, , 7 settembre 2018 - Una tragedia. Luigi Etrea, ottantenne di Vanzaghello , fino a ieri in coma farmacologico, è morto questa mattina all'ospedale Humanitas di Rozzano a causa ...

Virus West Nile - primo decesso per la febbre del Nilo in Friuli Venezia Giulia : La febbre del Nilo ha fatto la prima vittima anche in Friuli Venezia Giulia. Si tratta di un anziano di ottantotto anni di Latisana (Udine), che già da qualche giorno si trovava in ospedale. Nel comune è il secondo caso in una settimana: la prima persona contagiata dal Virus West Nile trasmesso dalla zanzara culex è una donna di 55 anni le cui condizioni sono in miglioramento.Continua a leggere

WEST NILE Virus - 123 CASI IN ITALIA DI FEBBRE DEL NILO/ Ultime notizie : perché il nostro paese è bersagliato? : WEST NILE VIRUS, 123 CASI in ITALIA di FEBBRE del NILO secondo i dati dell'Oms. Cresce la paura, ma gli esperti sono contro “psicosi”. Le Ultime notizie sull'infezione(Pubblicato il Thu, 06 Sep 2018 16:50:00 GMT)

West Nile Virus - 123 casi in Italia di Febbre del Nilo/ Ultime notizie : 49enne di Cavezzo esce dal coma : West Nile virus, 123 casi in Italia di Febbre del Nilo secondo i dati dell'Oms. Cresce la paura, ma gli esperti sono contro “psicosi”. Le Ultime notizie sull'infezione(Pubblicato il Wed, 05 Sep 2018 16:20:00 GMT)

West Nile Virus - 123 casi in Italia di febbre del Nilo/ Ultime notizie : esperti contro “psicosi” : West Nile virus, 123 casi in Italia di febbre del Nilo secondo i dati dell'Oms. Cresce la paura, ma gli esperti sono contro “psicosi”. Le Ultime notizie sull'infezione(Pubblicato il Wed, 05 Sep 2018 11:28:00 GMT)

West Nile - altro morto a Ferrara/ Ultime notizie - alcuni paesi si mobilitano contro il Virus : West Nile, Ultime notizie: l'emergenza continua nel nord del nostro paese, partita la disinfestazione nel cremonese, presto toccherà ovviamente anche ad altre città italiane.(Pubblicato il Tue, 04 Sep 2018 18:10:00 GMT)

Virus West Nile - morto un uomo a Ferrara : è la 17esima vittima italiana della febbre del Nilo : Ancora una vittima del Virus West Nile: è stato registrato a Ferrara il decesso numero 17 in Italia della febbre, causata dalle zanzare infette. Si tratta di un uomo di 77 anni, residente a Biella, che si trovava ai Lidi di Comacchio in vacanza con la famiglia. Secondo il Centro europeo di controllo delle malattie, l'Italia è stato il paese con il maggior numero di infezioni.Continua a leggere

Virus West Nile : “E’ da almeno 10 anni che non avevamo casi in Italia. Sta colpendo l’uomo con una progressione allarmante” : Il Prof.Massimo Galli, Presidente SIMIT- Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali è intervenuto questa mattina nel corso del programma “Genetica Oggi” condotto da Andrea Lupoli su Radio Cusano Campus. “E’ da almeno 10 anni che non avevamo casi di West Nile nel nostro paese, capitò appunto nel 2008 con dei cavalli in Toscana. Adesso sta colpendo l’uomo con una progressione francamente allarmante. Questi ...