Vincenzo De Luca | Tanti dirigenti del Pd sembrano venire da Marte

(Di giovedì 13 settembre 2018) "Abbiamocheda" ha detto il governatore della Campania,De, alla Festa dell'Unità di Scafati, in provincia di Salerno."Abbiamo un partito - ha affermato Deparlando del Pd - che sembra lontano dalla gente normale, che sembra un corpo estraneo dalla terra. I nostri milisi sentono quasi fuori dal nostro Paese. Dobbiamo combattere per vincere, aggregare le forze in grado di trasformare l'Italia".