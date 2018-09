Viminale | nessuna intesa con Berlino sugli ' immigrati secondari'

SALVINI INDAGATO : Viminale - "NESSUNA NOTIFICA"/ Ultime notizie : dubbi delle Procura - inchiesta a rilento : Diciotti, nuove accuse per SALVINI in 50 pagine: la relazione non spaventa il ministro dell'Interno nonostante rischi pena fino a 30 anni di carcere. Atti trasferiti a Palermo.(Pubblicato il Sat, 01 Sep 2018 18:02:00 GMT)

Migranti - il Viminale sbloccherà i fondi per l’accoglienza destinati a Riace : “Nessuna irregolarità” : Il Viminale ora potrebbe procedere con la revoca del blocco dei fondi attuato per presunte irregolarità commesse nelle rendicontazioni relative ai fondi ricevuti. "C'è stata una seconda ispezione prefettizia assolutamente positiva, tuttavia per mesi se ne sono perse le tracce. Ma la verità comincia ad emergere", ha spiegato il sindaco di Riace, Mimmo Lucano.Continua a leggere

Migranti - Toninelli : la nave Diciotti attraccherà al porto di Catania - Il Viminale : 'Nessuna autorizzazione da Salvini' : La nave Diciotti della guardia costiera, da cinque giorni in mare davanti alla costa dell'isola di Lampedusa con a bordo 177 Migranti, attraccherà al porto di Catania. Lo ha annunciato il ministro dei ...

Fico : nessuna tensione Viminale-Colle - Governo ha deciso insieme : Roma, 13 lug., askanews, - 'Mi sembra che sia tutto sotto controllo, la nave è attraccata. Mi sembra che il Governo abbia lavorato insieme. Tutto sotto controllo'. Lo ha detto il presidente della ...

