Villa Montesca | polo europeo per la didattica digitale

(Di giovedì 13 settembre 2018) Pubblichiamo il comunicato stampa giunto alla nostra Redazione da parte della Fondazione HallGarten – Franchetti Centro Studidiventa unper laL’Unione Europea ha scelto la fondazione di Città di Castello come referente italiana per CRISS. Il progetto fornisce agli studenti delle scuole superiori la certificazione per le competenze digitali CITTÀ DI CASTELLO (PG) – Città di Castello diventa un punto di riferimento nazionale per la certificazione delle competenze digitali degli studenti delle scuole superiori. L’Unione Europea ha riconosciuto la Fondazionequale referente italiana per il progetto CRISS – Certification of Digital Competences in Primary and Secondary Schools volto a fornire quelle abilità ed esperienze in ambito informatico,e tecnologico, fondamentali per la ...