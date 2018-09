VIDEO Volley | Mondiali 2018 | la danza dei Leoni | il folle ballo del Camerun per la

oasport

(Di giovedì 13 settembre 2018) Al PalaFlorio di Bari lo spettacolo dei Mondiali di Volley Maschile 2018 è stato garantito dai festeggiamenti del Camerun. Grazie ad uno strepitoso Feughouo, autore di 21 punti, i Leoni Indomabili si sono aggiudicati il derby africano contro la Tunisia (3-0), al loro esordio nella rassegna iridata. Una prestazione magnifica della selezione camerunense, accolta con gioia dal pubblico presente ed esibita dagli stessi giocatori in campo che si sono prodotti in un folkloristico balletto.