VIDEO Pentathlon | pazzesco ai Mondiali! Il francese Prades alza le braccia per

oasport

: RT @SeeLallero: Sigla 'Pentathlon' con Mike Bongiorno (Canale 5 - 1985/86) ?? Pillola #VeryNormalTRASH ?? - giampiero661 : RT @SeeLallero: Sigla 'Pentathlon' con Mike Bongiorno (Canale 5 - 1985/86) ?? Pillola #VeryNormalTRASH ?? - Ginko_21 : RT @SeeLallero: Sigla 'Pentathlon' con Mike Bongiorno (Canale 5 - 1985/86) ?? Pillola #VeryNormalTRASH ?? - Rikydesa : RT @SeeLallero: Sigla 'Pentathlon' con Mike Bongiorno (Canale 5 - 1985/86) ?? Pillola #VeryNormalTRASH ?? -

(Di venerdì 14 settembre 2018) La finale maschile dei Mondiali dimoderno, che si sono conclusi a Città del Messico, sì risolta in volata e la vittoria è andata al britannico James Cooke, che ha beffato sulla linea del traguardo ilValentin, che aveva giàto leal cielo in segno di vittoria. Di seguito ilintegrale con la prova di laser run e la pazzesca volata finale. Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter Foto: FIPM roberto.santangelo@oasport.it