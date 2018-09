Via d’Amelio | perquisito il giornalista che scrisse dell’indagine sul depistaggio dei

Csm - il pm Nino Di Matteo chiede seduta pubblica e non segreta : rinViata l’audizione sul depistaggio di Via d’Amelio : La Prima Commissione del Csm ha fatto saltare l’audizione del pm antimafia Nino Di Matteo sulla strage di via d’Amelio e le indagini che hanno portato, immediatamente dopo la morte del magistrato Paolo Borsellino e dei 5 agenti di scorta, al depistaggio culminato con il falso pentito Vincenzo Scarantino. l’audizione era prevista per oggi alle 14 ma è stata rinviata a data da destinarsi solo perché il pm aveva chiesto che la sua audizione fosse ...

I boss accusati e poi scagionati per la Strage di via D'Amelio a Palermo, in cui persero la vita Paolo Borsellino e 5 agenti della sua scorti, hanno chiesto allo Stato 1 milione di euro di danni, costituendosi parte civile nel processo che inizierà a Caltanissetta il 20 settembre contro i poliziotti che secondo la Procura nissena diressero le false dichiarazioni di Vincenzo Scarantino.

Via d’Amelio - Scarpinato : “Quasi tutte le indagini sulle stragi italiane sono state depistate da apparati deviati dello Stato” : “Quasi tutte le indagini sulle stragi italiane sono state depistate da apparati deviati dello Stato. È una tragica verità che oggi diventa consapevolezza collettiva”. sono le parole del procuratore generale di Palermo, Roberto Scarpinato, ospite di In Onda (La7), commentando la strage di Via D’Amelio, di cui ieri ricorreva il 26mo anniversario e nella quale furono assassinati il giudice Paolo Borsellino insieme agli agenti ...

Strage di via D'Amelio: lo Stato chiede scusa ma continua a lottare per la verità Oggi pomeriggio prenderò parte,…

Via d’Amelio - il ministro Bonafede incontra Fiammetta Borsellino : “Ha chiesto atti del Sisde. Vaglieremo la richiesta” : Il governo vaglierà la richiesta di Fiammetta Borsellino di aprire gli archivi del Sisde. Lo ha detto il guardasigilli Alfonso Bonafede, in via d’Amelio per commemorare la strage del 19 luglio del 1992 in cui fu ucciso il giudice Paolo Borsellino e gli agenti della sua scorta. “Tra le domande per la ricerca della verità sulla strage di via d’Amelio poste da Fiammetta Borsellino di cui è destinatario il governo, c’è quella relativa ...

Oggi è il 26mo anniversario della Strage di via D'Amelio a Palermo nella quale persero la vita il giudice Paolo Borsellino e gli agenti di scorta Agostino Catalano, Emanuela Loi, Claudio Traina, Vincenzo Li Muli e Walter Eddie Cosina. Manifestazioni ed eventi in memoria del giudice sono previsti a Palermo ed in altre città.

Paolo Borsellino - Cafiero de Raho : “presto verità su sporcizie”/ Via d’Amelio - Mattarella : “ricerca e memoria” : Paolo Borsellino, a Palermo si ricorda la strage di via D’Amelio. La figlia Fiammetta: “Troppi depistaggi, voglio capire chi c'è dietro". Oggi, 19 luglio, giorno di commemorazione(Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 12:50:00 GMT)

Borsellino - Sergio Mattarella : “Non smettere di cercare la verità sulla strage di Via D’Amelio” : Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel giorno dell'anniversario della strage di Via D'Amelio: "Onorare la memoria del giudice Borsellino e delle persone che lo scortavano significa anche non smettere di cercare la verità. Le sue inchieste hanno costituito delle pietre miliari nella lotta contro la mafia".Continua a leggere

Strage di Via d’Amelio - per ricordare Borsellino non servono le passerelle dei politici : Oggi a Palermo alle 16,58 come ogni anno sarò in via d’Amelio per fare memoria di Paolo Borsellino e degli agenti di scorta Agostino Catalano, Emanuela Loi, Claudio Traina, Vincenzo Li Muli e Walter Eddie Cosina. Avevo 19 anni quando scesi la prima volta nel capoluogo siciliano. Da quell’anno non sono mai mancato a questo appuntamento con la storia. Da cittadino, da giornalista, da maestro. È una sorta di dovere civile che sento come ...

Via d’Amelio - Fiammetta Borsellino : “Vertici istituzionali che hanno depistato hanno offeso l’intero Paese” : ”Vertici istituzionali e investigatori che hanno ordito il depistaggio sulla strage di via D’Amelio hanno fatto male non solo a noi ma all’intero Paese, è stata offesa anche l’onorabilità della magistratura”. L’ha detto Fiammetta Borsellino, uscendo dalla Commissione regionale antimafia. Alla domanda se dopo le sue prese di posizione qualcuno degli interessati si sia fatto sentire, Fiammetta Borsellino ha ...

Borsellino - Mattarella : “Non smettere di cercare la verità sulla strage di Via d’Amelio” : Il presidente della Repubblica riconosce che sulla strage di via d’Amelio non esiste ancora una verità giudiziaria. E lo fa nel ventiseiesimo anniversario dell’omicidio del giudice Paolo Borsellino e degli uomini della scorta. “Onorare la memoria del giudice Borsellino e delle persone che lo scortavano significa anche non smettere di cercare la verità su quella strage”, dice Sergio Mattarella nel comunicato pubblicato sul ...

Borsellino - l’uomo del telecomando e le telefonate alla madre : i buchi neri nella fase esecutiva della strage di Via d’Amelio : Nel giorno del ventiseiesimo anniversario della strage di via d’Amelio pubblichiamo un estratto del libro La Repubblica delle Stragi, edito da Paper First, e a cura di Salvatore Borsellino. Il paragrafo proposto è intitolato I pezzi mancanti nella fase esecutiva della strage. “Un’opera preziosissima, a metà strada fra la memoria e lo scavo, fra gli archivi giudiziari e quelli giornalistici, per dissotterrare le verità ...

La strage di Via d’Amelio - quel giorno di luglio in cui morì Paolo Borsellino : C’è un albero al numero 21 di via D’Amelio a Palermo. Ricorda le vittime di una strage avvenuta d’estate. Era il 19 luglio del 1992 quando morì Paolo Borsellino, ad appena 52 anni. Erano passati solo 57 giorni dalla morte, sempre in un attentato di matrice mafiosa, di Giovanni Falcone, amico e collega del giudice nella lotta a Cosa Nostra. Se della strage di Capaci si conoscono dinamica e mandanti, su quella di via D’Amelio restano molti misteri ...

Via d’Amelio - Fiammetta Borsellino : “Depistaggi sulla morte di mio padre. Ecco le mie 13 domande allo Stato” : Alla vigilia dell’anniversario della strage in cui suo padre venne assassinato ha preso carta e penna per porgere alcune domande sui depistaggi delle indagini su via d’Amelio. È una lista con tredici quesiti quella stilata dal Fiammetta Borsellino, figlia del magistrato ucciso da Cosa nostra il 19 luglio 1992. “Sono passati 26 anni dalla morte di mio padre, Paolo Borsellino. E ancora aspettiamo delle risposte da uomini delle ...