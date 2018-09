Verdini condannato a 5 anni e 6 mesi per il crac Ste

Denis Verdini condannato a 5 anni e mezzo per bancarotta fraudolenta : Stessa pena per 'ex deputato Massimo Parisi. Per entrambi i giudici del tribunale di Firenze hanno deciso anche l'interdizione perpetua dai pubblici uffici - Denis Verdini è stato condannato a cinque ...

Denis Verdini condannato a 5 anni e 6 mesi di carcere per bancarotta fraudolenta : Nuova condanna per l'ex senatore Denis Verdini: il Tribunale di Firenze gli ha inflitto una pena di 5 anni e mezzo di reclusione per il fallimento della Società toscana di edizioni (Ste). I giudici hanno sposato le tesi dell'accusa che riteneva Verdini colpevole di bancarotta fraudolenta. Condanna anche per l'allora editore del Giornale della Toscana Massimo Parisi.Continua a leggere

DENIS Verdini condannato A 6 ANNI E 10 MESI/ Credito cooperativo fiorentino : così è arrivato il crac : DENIS VERDINI CONDANNATO a 6 ANNI e 10 MESI per il crac del Credito cooperativo fiorentino. Pena ridotta in appello per l'ex senatore: in primo grado era stato CONDANNATO a nove ANNI(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 15:16:00 GMT)

Verdini condannato a 6 anni e 10 mesi per crac Credito cooperativo : Verdini condannato a 6 anni e 10 mesi per crac Credito cooperativo Per l'ex senatore di Ala condanna ridotta in appello rispetto ai nove anni della sentenza di primo grado nel processo sul fallimento della banca fiorentina. Cinque anni e 10 mesi, invece, per Riccardo Fusi e Roberto Bartolomei Parole chiave: ...