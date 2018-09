Vela | Coppa del Mondo Enoshima 2019 | Tita-Banti | Di Salle-Dubbini e Mattia Camboni in

Vela - Coppa del Mondo Enoshima 2019 : Italia sempre in testa nel Nacra 17 con Tita-Banti e Bissaro-Frascari - Camboni è 2° nell’RS : X! : Seconda giornata di gare positiva ad Enoshima (Giappone) nella prima tappa di Coppa del Mondo di Vela 2019. Gli azzurri di punta si confermano nelle prime posizioni delle rispettive categorie e lanciano dei segnali positivi in vista delle regate olimpiche, che si disputeranno proprio ad Enoshima nel 2020. Ruggero Tita e Caterina Banti non si fermano più e continuano ad imporre il proprio dominio sul resto della concorrenza nella categoria Nacra ...

Vela - Coppa America 2021 : l’Italia lancia una seconda sfida con Columbus! Budget da 50 milioni di euro : L’Italia punta con convinzione alla Coppa America di Vela che si svolgerà ad Auckland (Nuova Zelanda) nel 2021. Dopo Luna Rossa, challenge of records della competizione e più agguerrita che mai dopo l’assenza del 2017, ora a lanciare la sfida è lo Yacht Club Imperia con un nuovo sindacato che si chiamerà Columbus 2021. L’avventura sarà sostenuta economicamente da un gruppo di aziende italiane, capeggiate dal marchio Bertone ...

Vela – Coppa PrimaVela 2018 : i vincitori : Un suggestiva premiazione al tramonto ha sancito la fine della Coppa PrimaVela Sole e brezza termica, proprio oggi, nell’ultima giornata di regate, Viareggio ha offerto ai giovanissimi velisti della Coppa PrimaVela le condizioni più tipiche della Versilia, così che l’esercito degli oltre 300 ragazzini ha potuto concludere tutte le prove in programma. Scesi in acqua intorno alle 12,30 sono partiti poco dopo le 13 con vento leggero sui ...

Vela - conclusa a Marsala la terza tappa di Coppa Sicilia Optimist : Il bilancio di queste due giornate di sport è stato estremamente positivo: si è registrato un vero trionfo degli atleti della Società Canottieri, che sono arrivati in vetta alla classifica, guidati ...

Coppa Italia - Velazquez : «Udinese - devi dare subito il 100%» : UDINE - 'Il nostro obiettivo è quello di giocare bene, palla a terra. Questa sarà la filosofia che porteremo avanti in questa stagione. E visto quello che abbiamo saputo fare in questo precampionato ...

Serie A - Coppa Italia - Supercoppa e Primavera : la Lega sVela i nuovi loghi : Rinnovati i loghi di Serie A, Coppa Italia, SuperCoppa e Primavera: il nuovo brand dà risalto all'immediatezza della "A" L'articolo Serie A, Coppa Italia, SuperCoppa e Primavera: la Lega svela i nuovi loghi è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Arrampicata sportiva - Coppa del Mondo Villars 2018 : Ghisolfi sfiora il podio - Dalla Brida si riVela - Fossali e Gontero sottotono : Nel weekend è tornata protagonista la Coppa del Mondo 2018 di Arrampicata sportiva, disciplina che farà il proprio debutto alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Lo spettacolo non è mancato a Villars (Svizzera) dove è proseguito il cammino dello speed e dove ha fatto l’esordio stagionale il lead, le specialità più tecnica. Proprio qui l’Italia ha ottenuto il risultato migliore con Stefano Ghisolfi che ha sfiorato il podio: il piemontese, già ...