Vaccini anno scolastico 2018 2019 | la nota dell' Asp di Ragusa

Vaccini - spunta un emendamento per la proroga dell'autocertificazione dei Vaccini per l'anno scolastico 2018-19 : Nuovo emendamento dei relatori sui vaccini al decreto milleproroghe appena presentato nelle Commisisoni Bilancio e affari costituzionali.La proposta di modifica proroga per l'anno scolastico che sta per cominciare, 2018-19, la validità dell'autocertificazione. Rimane l'emendamento presentato ieri, che ripristinava l'obbligatorietà dei vaccini. Tutti i testi devono ancora essere votati dalle Commissioni.Le opposizioni hanno ...

Vaccini - nuovo emendamento al milleproroghe : "L'autocertificazione valida anche per l'anno scolastico 2018-2019" : Il testo dà più forza più forza alla possibilità per i genitori di non portare la documentazione per far accedere a nidi e materne i figli già prevista nella circolare Grillo. Protesta dell'opposizione

Obbligo dei Vaccini : dietrofront su autocertificazione e rinvio di un anno : L’Obbligo di vaccini resterà in vigore grazie ad un emendamento presentato dalla maggioranza. Marcia indietro dell’esecutivo dunque sulla proroga di un anno che dispone l’Obbligo di vaccinazione per essere ammessi a scuola. La decisione riscuote un ampio consenso da parte dell’ Anp (Associazione Nazionale Presidi) che nei giorni scorsi aveva raccomandato all’esecutivo di non ritardare di un anno l’Obbligo dei ...

Salvini e grillini fanno dietrofront - la legge Lorenzin resta in vigore : 10 Vaccini obbligatori per andare a scuola - una vittoria della scienza : I vaccini restano obbligatori per frequentare scuole materne e asili nido: nessuna modifica alla legge Lorenzin che rimane in vigore con le 10 vaccinazioni previste dalla legge per poter entrare in classe. Un emendamento della stessa maggioranza di governo (Salvini e Movimento 5 Stelle) conferma l’obbligo e abroga dal decreto Milleproroghe il comma che faceva slittare l’obbligatorietà all’anno scolastico 2019-20. Una svolta ...

Il governo reintroduce l'obbligo dei Vaccini per l'iscrizione a scuola. Ecco come dovranno comportarsi i genitori : Il governo ci ha ripensato sui vaccini ma le scuole riapriranno tra pochi giorni: come dovranno comportarsi i genitori? Oggi è stato annunciato il dietrofront: la maggioranza è al lavoro su un nuovo emendamento che confermerà l'obbligo delle vaccinazioni per la frequenza scolastica.Di fatto, uno stop all'emendamento al Milleproroghe presentato da M5S e Lega che per quest'anno avrebbe permesso di entrare in nidi e materne ...

Vaccini : dietrofront maggioranza - i bambini non immunizzati non entreranno in classe : dietrofront in Parlamento della maggioranza giallo-verde sui Vaccini. Secondo quanto rivelato dal capogruppo Pd in commissione Affari sociali della Camera, Vito De Filippo, i relatori hanno stoppato l'emendamento al decreto Milleproroghe approvato a luglio in Senato che avrebbe consentito per quest'anno di far entrare negli asili nido e nelle scuole materne i bambini non immunizzati. “La maggioranza M5s-Lega - ...

Vaccini e autocertificazioni - l’esperta avverte : i controlli saranno “puntuali e affidabili” : “I controlli sulle autocertificazioni presentate dai genitori dei bambini per attestare le avvenute vaccinazioni, o la prenotazione delle prestazioni sanitarie, ai fini dell’iscrizione a scuola, ci saranno e non saranno solamente ‘a campione’, ma puntuali e affidabili grazie all’Anagrafe vaccinale. In caso di inadempienza i presidi saranno allertati e ricordo che, se si certifica il falso, se ne risponde ...

Così i troll russi hanno manipolato anche il dibattito sui Vaccini in America : La diffusione di fake news sui vaccini è la nuova frontiera della disinformazione dei troll russi. Il modus operandi è sempre lo stesso: usare dati falsi sui social, creare un dibattito inesistente e minare la credibilità della verità oggettiva. Questa è l'accusa che emerge da una ricerca della Geor

Vaccini - le fake news sono pilotate da troll russi e account finti : “lo fanno per creare conflitti sociali” : “Algoritmi creati ‘ad hoc’, falsi account e ‘troll’ russi, hanno diffuso su Twitter ‘fake news’ sui Vaccini”. E’ l’accusa che arriva da uno studio della George Washington University. La ricerca ha scoperto come, per influenzare negativamente l’opinione pubblica sul valore e l’importanza delle immunizzazioni, sia stata usata “la stessa tattica già sperimentata nelle ...

Vaccini - mamma no vax si vanta su Facebook di aver falsificato il certificato della figlia : «E' un anno che li prendo in giro» : La denuncia è partita dalla pagina Facebook "No alle Pseudoscienze", dove è stato pubblicato il post di un dialogo tra due mamme in cui una si vanta con l?altra di aver...

Vaccini : Di Maio - ci crediamo e vanno fatti : Roma, 9 ago. (AdnKronos) – “Ci crediamo nei Vaccini e sosteniamo che i genitori debbano ascoltare i pediatri dei lori figli. Noi ci fidiamo della scienza e i Vaccini vanno fatti”. Così il vicepremier e ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, Luigi di Maio a ‘In Onda’ su La7. Per quanto riguarda la scuola, rileva Di Maio, “i presidi devono attenersi alla legge che è sacrosanta. E la legge non è ...

Serve il certificato della Asl. Sui Vaccini i presidi danno retta alla Lorenzin : Un netto dissenso dell'associazione nazionale presidi (ANP) all'ipotesi di avere classi “differenziali”, composte cioè dai soli bambini vaccinati in cui inserire i bambini immunodepressi, è stato ribadito nel corso di un incontro al ministero della Salute da una delegazione ANP guidata dal presidente Antonello Giannelli. Al centro dell’incontro, il paventato slittamento degli obblighi vaccinali e la ...

Vaccini - news 8/8 : in Sicilia resteranno obbligatori : L’Assessore alla salute della Regione Siciliana Ruggero Razza sul’argomento Vaccini non ha dubbi: “Eliminare i Vaccini sarebbe un passo indietro pericoloso”. Gli fa eco l’on. Roberto Lagalla, il quale sullo stesso argomento dichiara: ”Fino a diverse, eventuali, disposizioni del Ministero della Salute, a settembre seguiremo i dettami del decreto Lorenzin”. La massima istituzione dell’Isola in […] L'articolo Vaccini, ...