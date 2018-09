Usa | uccide moglie e altre 4 persone | poi fugge e si suicida

Usa - uccide 5 persone e poi si suicida : 6.53 Un uomo armato ha ucciso cinque persone, tra le quali sua moglie, prima di uccidersi una volta braccato dalle forze dell'ordine: è accaduto ieri a Bakersfield, in California. Ancora non è chiaro cosa abbia scatenato la furia omicida dell'uomo,ma secondo la polizia non si è trattato di una "sparatoria casuale". Gli omicidi hanno avuto luogo prima in una ditta di autotrasporti e poi e in una abitazione privata. L'assassino è quindi fuggito ...

Usa - accUsata di omicidio l'autrice di "Come uccidere tuo marito" - : Nancy Crampton-Brophy avrebbe sparato al consorte lo scorso 2 giugno. E dalle sue opere emergono riferimenti a un possibile delitto

Usa - scrive un libro su come uccidere il marito : accUsata di averlo fatto davvero : Aveva scritto un libro intitolato "come uccidere tuo marito". Peccato che poi la realtà abbia superato la finzione, dato che lei suo marito forse l'ha ucciso per davvero.Nancy Crampton Brophy, 68 anni, di Portland, negli Stati Uniti, ha scritto ben tre libri sullo stesso argomento: "The Wrong Cop", che raccontava di una donna che immaginava in quali modi poter uccidere suo marito, "The Wrong Husband", che aveva come protagonista una donna che si ...

Usa. Lasciata dal fidanzato 60enne - prof gli spara 5 colpi e poi si uccide : La sua storia d'amore durata 8 anni con quel chirurgo era finita, ma Jennifer non si era mai rassegnata. L'uomo più volte le aveva fatto capire che per lui rappresentava solo il passato. E così alla fine l'insegnante 39enne della Carolina del Sud ha deciso di mettere in atto un piano omicida di cui aveva già parlato in passato ad una sua amica.Continua a leggere

Usa - contromano in autostrada a 160 km/h : noto Youtuber uccide se stesso - una mamma e la figlia di 12 anni : Trevor Heitmann , giovane Youtuber di 18 anni , noto come McSkillet , è morto giovedì 24 agosto in seguito a un incidente stradale avvenuto su un'autostrada della California . Il ragazzo, il cui ...

Una Vita Anticipazioni 21 agosto 2018 : Teresa accUsa Mauro di non essere riuscito a uccidere Cayetana : La maestra è al culmine della rabbia e dopo la notizia della fuga della Sotelo, punta in dito violentemente contro Mauro, accusandolo di essere il solo e unico colpevole dei suoi mali.

Si schianta contro la casa in aereo per uccidere la moglie/ Video - Usa : morto marito kamikaze - donna illesa : Si schianta contro la casa in aereo per uccidere la moglie ma muore solo lui: la disavventura di un marito kamikaze negli Usa, donna e figlio terrorizzati ma illesi.(Pubblicato il Thu, 16 Aug 2018 15:24:00 GMT)

Usa : per uccidere la moglie si schianta con un aereo contro la sua casa - ma muore solo lui : Ogni giorno, purtroppo, la cronaca nera ci racconta di uomini che uccidono - o tentano di uccidere - le loro compagne. Spesso, il femminicidio avviene tra le mura domestiche, al culmine dell'ennesima lite furibonda. La storia, terribile, che arriva dagli States è ancora più agghiacciante perché l'omicida, un 47enne, pur di eliminare la moglie si è schiantato con un aereo contro la propria abitazione. E' accaduto a Payson, cittadina dello Utah ...

Usa - uccide uomo dopo lite : arrestato : 4.10 La polizia ha arrestato Michael Drejka, 47 anni per l'omicidio di Markeis Mcglockton dopo una lite per un parcheggio per disabili in Florida. Drejka è bianco, mentre Mcglockton era nero. Inizialmente Drejka non era stato arrestato grazie alla legge statale che consente la legittima difesa alle persone che sostengono di aver agito per auto difesa dopo una sparatoria o un incidente violento.Ma dai video risulta che Drejka ha sparato alle ...

Siria - bomba uccide uno scienziato : guidava un centro ricerche accUsato dagli Usa di produrre armi chimiche : Uno scienziato Siriano, Aziz Esber, direttore di un centro di ricerche nella provincia di Hama è stato ucciso da una bomba la scorsa notte. Il polo scientifico che guidava era sospettato di essere coinvolto nei programmi di armamenti chimici del regime. A riferire l’episodio è l’ong Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria. Il centro diretto da Esber, situato nella località di Masyaf, era stato preso di mira nel settembre del ...

“CobomedUsa” - che cos’è la “MedUsa Scatola” nota come “Vespa di Mare” che uccide in un minuto : Chironex fleckeri, più nota come vespa di mare o medusa scatola, è uno degli esseri più velenosi del mondo, può uccidere addirittura in un minuto. Venire a contatto con i suoi tentacoli che possono essere lunghi anche tre metri, può essere letale, come accaduto nel caso della bimba italiana morta nelle Filippine. La pericolosità e’ dovuta alle migliaia di cellule velenifere che si trovano appunto lungo i tentacoli. La sua ...

“Uccide in un minuto”. Vespa di mare - la medUsa killer. Ecco dove si trova e come riconoscerla : L’estate equivale a un bel tuffo a mare. Alle volte, però, mentre si è in acqua bisogna prestare attenzione a causa delle presenze di meduse. Con i loro tentacoli, quando attaccano, causano bruciore nel bagnante che si ritrova costretto a dover mettere da parte la gioia della “vacanza” e far i conti con il bruciore. Si possono utilizzare i cosiddetti metodi della nonna per alleviare il bruciore come ad esempio un pomodoro crudo ...

Filippine - medUsa killer uccide una bambina italiana : news 3/8 : Un grave episodio di cronaca si è consumato una settimana fa nell’arcipelago delle Filippine ma solo stasera i media locali hanno divulgato in Italia la notizia. Una bambina italiana di 7 anni ha perso la vita dopo essere venuta a contatto con una medusa letale. Muore nel giro di mezz’ora una bambina italiana dopo il contatto con una medusa nelle Filippine La ragazzina di trovava in vacanza con i genitori: il padre italiano e la ...

Dazi alla Cina - il killer è Trump Ecco le aziende Usa che ucciderà : Finora per Wall Street “l’effetto-Trump” è stato ampiamente positiva, con un guadagno dell’indice S&P500 del 35% dall’elezione del novembre 2016 a oggi. Ma se scoppiasse davvero una guerra commerciale con la Cina la musica potrebbe cambiare rapidamente. Solo 62 tra le 500 aziende dell’S&P500 fatturano ogni anno oltre 158 miliardi di dollari; per nomi come Starbucks, Tesla, Boeing, Nike, Apple, ...