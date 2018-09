: #Usa, uccide 5 persone e poi si suicida - CyberNewsH24 : #Usa, uccide 5 persone e poi si suicida - NotizieIN : Usa, uccide 5 persone e poi si suicida -

Un uomo armato ha ucciso cinque, tra le quali sua moglie, prima dirsi una volta braccato dalle forze dell'ordine: è accaduto ieri a Bakersfield, in California. Ancora non è chiaro cosa abbia scatenato la furia omicida dell'uomo,ma secondo la polizia non si è trattato di una "sparatoria casuale". Gli omicidi hanno avuto luogo prima in una ditta di autotrasporti e poi e in una abitazione privata. L'assassino è quindi fuggito cercando di prendere due ostaggi, ma è stato raggiunto dalla polizia.(Di giovedì 13 settembre 2018)