USA | “Oggi la minaccia diventa realtà” | l’uragano Florence inizia a rallentare la sua

meteoweb.eu

: Negli #USA la detenzione di bambini migranti è salito alle stelle, raggiungendo i massimi livelli di sempre: l'aper… - Radio3tweet : Negli #USA la detenzione di bambini migranti è salito alle stelle, raggiungendo i massimi livelli di sempre: l'aper… - repubblica : Oggi su @repubblica?? Obama ha smesso di stare in vacanza: il grande ex in scena per salvare gli Usa - repubblica : Oggi su @repubblica?? Obama come Roosevelt: ecco perché l’ex presidente Usa torna in campo contro Trump -

(Di giovedì 13 settembre 2018)si trova ora 230 km/h a sud-est di Wilmington, Carolina del Nord, e la sua velocità di movimento si è ridotta a 17 km/h, cattivo segno in vista delle precipitazioni catastrofiche attese dalla tempesta. Sulle Outer Banks della Carolina del Nord, l’acqua dell’oceano ha già allagato le strade e alcune persone hanno scattato foto dell’oceano in burrasca, ricoperto di schiuma bianca. I residenti dalla Virginia alla Georgia, soprattutto quelli che vivono lungo la costa o in aree soggette a inondazioni, devono decidere se restare o andare via. In merito alle persone che hanno deciso di sfidare la tempesta restando nelle loro case, Dan House, capo della polizia di Wrightsville Beach, isola barriera che si ritroverà nell’occhio del, ha dichiarato che non metterà in pericolo il suo personale, “soprattutto per persone a cui è già stato detto di evacuare”. Le squadre di ...