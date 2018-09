Usa | ' gender X' su certificato nascita

Transgender accUsata di stupro rinchiUsa nel carcere femminile : violenta anche le detenute : La 51enne che era in custodia cautelare proprio per stupro su una donna, era stata rinchiusa in un carcere femminile perché si identificava come donna pur in assenza di un intervento chirurgico di cambio sesso. Nel penitenziario però ha abusato di altre due detenute.Continua a leggere