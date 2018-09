US Open – Billie Jean King difende Serena Williams | “se una donna protesta è isterica | se

sportfair

(Di giovedì 13 settembre 2018) La leggendariaè intervenuta a favore diin merito a quanto accaduto nella finale degli US: anche la ex tennista parla apertamente di sessismo La sfuriata didurante la finale USfemminile contro Osaka ha fatto il giro del mondo. La 23 volte campionessa Slam è stata accusata dall’arbitro di coaching con il suo angolo e punita con un warning.ha perso letteralmente la calma, andando prima are e successivamente spaccando una racchetta e insultando l’arbitro Carlos Ramos nel corso del match. In merito alla vicenda sono intervenute diverse tenniste, esprimendo la loro opinione, schierandosi più o meno sempre dalla parte di. Una visione più ‘matura’ della faccenda, è arrivata da una leggenda del tennis femminile:. La ex tennista americana ha ...