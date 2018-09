Uragano Helene verso l'Europa | massima allerta sulle Azzorre

Previsioni Meteo - scatta l’allerta in Europa per l’arrivo dell’ Uragano Helene : ripercussioni anche in Italia – MAPPE e AGGIORNAMENTI : 1/12 ...

Previsioni Meteo - non solo “Florence” : cresce l’ansia in Europa per l’Uragano “Helene” - gli ultimi aggiornamenti : Previsioni Meteo – Non c’è solo l’Uragano Florence a tenere banco sull’oceano Atlantico: attenzione anche a “Helene”, che non si dirigerà verso gli Stati Uniti d’America e i Caraibi come consuetudine delle tempeste tropicali, ma ha già assunto una traiettoria decisamente insolita, puntando in pieno l’Europa occidentale. E’ ancora troppo presto per capire nel dettaglio se raggiungerà il ...