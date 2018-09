Uova a rischio salmonella | il Ministero della Salute richiama un lotto

USA - possibile nUova minaccia tropicale nel Golfo del Messico : rischio di alluvioni per il Texas : Mentre Florence si dirige pericolosamente verso la East Coast degli Stati Uniti, una nuova minaccia tropicale emergerà nel Golfo del Messico occidentale alla fine di questa settimana, con il Texas in allerta per i possibili effetti. La caratteristica in questione è un’area di rovesci e temporali posizionata a largo della Penisola dello Yucatan che si spingerà verso nord-ovest dai Caraibi fino al Golfo. “Anche se è presente un certo shear del ...

Ama - arriva la nUova tegola : 'Gli stipendi sono a rischio' : Allarme rosso in Ama, a rischio il pagamento degli stipendi. Il bilancio 2017, varato dal Cda ad aprile, ancora non è stato approvato dall'assemblea dei soci, cioè da Roma Capitale. Ormai la frattura ...

Rimini - Forza NUova "delimita" la spiaggia : "Rischio stupri" : L'azione del movimento di estrema destra, dopo le ronde nere di luglio. Nei giorni scorsi denunciate due violenze sessuali

Terremoti - una nUova mappa del rischio sismico basata sulla - ... - : Gli attuali modelli infatti sono sviluppati partendo da una lista di assunzioni incerte e le eventuali predizioni sono difficili da testare nel mondo reale anche per i lunghi intervalli di tempo che ...

Pensioni in LdiB2019 : nUova ipotesi quota 100 modulare - mentre persiste il rischio spread : Le ultime novita' sulle Pensioni ad oggi 24 agosto 2018 vedono emergere una nuova ipotesi di rimodulazione della quota 100, il meccanismo di pensionamento anticipato in arrivo all'interno della legge di bilancio 2019 [VIDEO] che dovrebbe consentire la quiescenza attraverso l'unione dell'eta' anagrafica e dell'anzianita' contributiva. Nel frattempo continua però a crescere anche la preoccupazione sull'andamento dei conti pubblici, dopo che ...

Processo Bossi a rischio stop. Cosa prevede la nUova norma introdotta durante il governo Gentiloni : L'udienza del Processo d'appello è stata fissata per il prossimo 10 ottobre. Ma, per effetto di una modifica al codice penale entrata in vigore con il governo Gentiloni, rischia di chiudersi con un ...

Maialino sardo/ La guerra sul porceddu : una nUova legge mette a rischio gli allevamenti famigliari : Una legge mette a rischio l'allevamento di maialini all'interno degli allevamenti famigliari. La norma vorrebbe che in questi centri ci fossero solo quattro esemplari femmina(Pubblicato il Wed, 22 Aug 2018 00:31:00 GMT)

Unicredit - nUova truffa via sms - WhatsApp e mail/ A rischio conti correnti anche per i clienti di Intesa e Bnl : I clienti di Unicredit, Intesa Sanpaolo e Bnl devono fare attenzione ai tentativi di truffa che possono portare anche allo svuotamento del proprio conto corrente(Pubblicato il Tue, 14 Aug 2018 10:44:00 GMT)

Tutto può succedere 4 - la nUova serie forse a rischio : il messaggio di addio di Cristina : Questa sera in prime time su Raiuno andra' in onda l'ottava e ultima puntata di Tutto può succedere 3, la fiction con protagonista Pietro Sermonti che ha tenuto acceso il prime time estivo della rete ammiraglia in questi caldi mesi. Intanto, però, i tantissimi fan spettatori della serie si stanno chiedendo cosa ne sara' della fiction e quindi se ci sara' Tutto può succedere 4. Al momento da parte della Rai non ci sono ancora notizie certe, anche ...

Tutto può succedere 4 : la nUova serie forse a rischio! E a voi è piaciuta questa fiction? : Poche notizie sulla quarta stagione della fiction di Raiuno: gli attori ringraziano sui social. questa sera in prime time su Raiuno andrà in onda l’ottava e ultima puntata di Tutto può succedere 3, la fiction con protagonista Pietro Sermonti che ha tenuto acceso il prime time estivo della rete ammiraglia in questi caldi mesi. Intanto, però, i tantissimi fan spettatori della serie si stanno chiedendo cosa ne sarà della fiction e ...

Cantiere San Paolo - DeLa furioso : «A rischio la prima con il Milan» NUova rottura con il Comune : Nuova rottura tra il Napoli e il Comune di Napoli sulla vicenda stadio San Paolo: oggi era in programma una riunione tra l'amministrazione comunale e i vertici del club per la chiusura del...

Daisy Osakue - atleta azzurra di origini nigeriane - aggredita e ferita a Torino con un lancio di Uova : a rischio gli Europei : Torino - Rischia di non partecipare agli Europei di atletica Daisy Osakue. La primatista italiana under 23 di lancio del disco, nata a Torino da genitori nigeriani, è stata colpita e ferita in...

Daisy Osakue - atleta azzurra di origini nigeriane - aggredita e ferita a Torino con un lancio di Uova : a rischio gli Europei. Si indaga sul movente : Torino - Rischia di non partecipare agli Europei di atletica Daisy Osakue. La primatista italiana under 23 di lancio del disco, nata a Torino da genitori nigeriani, è stata colpita e ferita in...

Atletica - Daisy Osakue aggredita fuori casa! Le lanciano Uova addosso - volto tumefatto. Europei a rischio per l’azzurra : Daisy Osakue è stata purtroppo vittima di una brutta aggressione mentre stava tornando nella sua casa di Moncalieri (provincia di Torino). La 22enne, convocata per gli imminenti Europei di Atletica leggera per disputare la gara di lancio del disco, è stata affiancata da un’automobile con a bordo due uomini, uno dei quali le ha lanciato addosso delle uova, colpendola all’occhio sinistro. Daisy, primatista nazionale under 23 (59.72 ...