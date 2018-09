Un mese dopo il racconto di Davide | sopravvissuto alla tragedia

tg.la7

: Incredibile. Dopo un mese, non è ancora pronto il decreto per Genova. Lega e 5 stelle stanno talmente litigando che… - chedisagio : Incredibile. Dopo un mese, non è ancora pronto il decreto per Genova. Lega e 5 stelle stanno talmente litigando che… - ShooterHatesYou : Potrei scrivere un libro su tutte le volte che comprare fuori da Amazon è stato un problema: negozianti furbi, merc… - AnnaAscani : Ecco i banchi del governo, dopo un mese abbondante di ferie, mentre @DaniloToninelli finalmente riferisce su… -

(Di giovedì 13 settembre 2018) I ricordi del vigile del fuoco salvo sul ponte crollato: 'io miracolato, ma non mi do pace per tutti quelli che non ce l'hanno fatta' -