Domani, a undaldel ponte Morandi,si ferma perre le 43 vittime e celebra la forza di una città che non si arrende: due i momenti di celebrazione, organizzati da Regione Liguria e Comune di. Alle 11.36,ora esatta della tragedia,la città si ferma per un minuto di silenzio. I treni fischieranno, le campane delle chiese e le sirene del porto suoneranno.Bandiere in segno di lutto.Poi, alle 17.30 appuntamento in piazza De Ferrari. Alle 18.30 su Rainews lo speciale 'Telegram' di Antonio Di Bella.(Di giovedì 13 settembre 2018)